Android 10 Güncellemesini Alacak LG Telefonlar Belli Oldu

LG, Android 10 güncelleme planını nihayet paylaştı. Güney Koreli şirket, önümüzdeki aylarda en az dokuz akıllı telefona Android 10 güncellemesini verecek. İşte Android 10 güncellemesini alacak LG telefonlar

Android 10’a güncellenen tek LG akıllı telefon G8 ThinQ’du ancak bu çok yakında değişecek. Android 10’a güncellenecek LG akıllı telefon modelleri firmanın kendisi (LG İtalya) tarafından açıklandı. Önümüzdeki aylarda güncellemeyi alacak modeller arasında LG V40, LG V50, LG G8X, LG G8S, LG G7, LG K50S, LG K40S, LG K50 ve LG Q60 bulunuyor.

Büyük yazılım güncellemesini alacak ilk telefon LG V50 olacak. Bu modele Şubat ayının başında Android 10 güncellemesi dağıtılmaya başlanacak. Ardından LG G8X ThinQ, 2020’nin ikinci çeyreğinde Android 10’a güncellenecek. LG G7, LG G8S ve LG V40, üçüncü çeyrekte güncellemeyi alacak. Diğer modeller 2020’nin dördüncü çeyreğine kadar güncellemeyi alamayacak.

Android 10 ile gelen yeni özellikler ve geliştirmelere ek olarak, telefonun kullanıcı arayüzü görünümünü tamamen yenileyen ve kullanımı daha keyifli ve kolay hale getiren LG UX 9.0 gelecek.