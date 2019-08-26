Android 10'un Çıkış Tarihi Belli Oldu

Google, Android 10 güncellemesinin ne zaman çıkacağını açıkladı. Hatırlarsınız ki yaklaşık 10 yıldır Android'in sürümlerine çeşitli tatlı isimleri veren Google, bu kez tatlı ismi vermeyi bırakmıştı ve yeni Android sürümüne Android 10 ismini vermişti.

Bugün ise Google, sessiz sedasız Android 10 güncellemesinin ne zaman çıkacağını duyurdu. Gelen sızıntılar Android 10 güncellemesinin 2019 yılının 3. çeyreğinde çıkacağını söylemekteydi. Sızıntılar gerçek oldu. Phone Arena isimli internet sitesinde çalışan bir kişi, Google Destek ekibine Pixel 3a'ya Android 10 güncellemesinin ne zaman geleceğini sordu.

Google temsilcisi de Pixel 3a'ya Android 10 güncellemesinin 3 Eylül 2019 tarihinde geleceğini söyledi. Böylelikle Android 10 güncellemesinin çıkış tarihi belli oldu. Tüm Pixel marka akıllı telefonlar Android 10 güncellemesini kademeli olarak almaya başlayacak.

Android 10 güncellemesi ile beraber Android'in logosu değişiyor. Android 10'u alacak olan cihazlarda Android'in küçük harflerle yazdığı ve sağ tarafında bir ikonun bulunduğu yeni logo bulunacak.

Android 10 ile beraber cihazlara gelecek olan yeni özelliklere buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

Huawei, Asus, Xiaomi gibi akıllı telefon üreticilerinin Android 10 güncellemesini ne zaman dağıtacağı henüz bilinmiyor. Konu hakkında gelişmeler oldukça sizlere aktaracağız. Takipte kalın!