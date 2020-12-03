Android 11 Alacak Samsung Modelleri Açıklandı

Android 11 alacak Samsung modelleri duyuruldu. 2021 yılı için Android 11 takvimini yayınlayan Samsung, beklendiği gibi güncellemelerine Galaxy S20 serisiyle başlıyor. Hangi Samsung cihazları Android 11 güncellemesi alacak, işte detaylar.

Google'ın en yeni işletim sistemi Android 11'i piyasaya sürmesinden bu yana üç ay geçti. Ancak şimdiye kadar yaygın bir kullanım bulamadı, bu da muhtemelen Samsung gibi büyük üreticilerin henüz ilgili güncellemeleri sunmamış olmasından kaynaklanıyor. Ama Samsung'un yayınladığı Android 11 takviminde 2021 yılı içerisinde Android 11'e güncellenecek cihazlar belli oldu.

Geçtiğimiz günlerde SamMobile, Samsung'un Android 11 tabanlı OneUI 3.0'ın ilk kararlı sürümünü yayınladığını bildirdi. Beklendiği gibi güncellemeler Galaxy S20 ile başlıyor. Diğer cihazlar için Android 11 güncellemesi ise yıl içerisine bölünmüş durumda.

Samsung'un güncelleme planı Ağustos ayına kadar sürecek, o zamana kadar bir dizi Galaxy modelinin daha OneUI 3.0 güncellemesi alacağını düşünüyoruz. İşte 2021 yılında Android 11 alacak Samsung modelleri. (Aramak istediğiniz model için CTRL+F yapıp açılan kutucuğa model ismini girebilirsiniz.)

Android 11 alacak Samsung modelleri

Aralık 2020:

-Galaxy S20

-Galaxy S20+

-Galaxy S20 Ultra

Ocak 2021:

-Galaxy S10

-Galaxy S10+

-Galaxy S10 Lite

-Galaxy Note 10

-Galaxy Note 10+

-Galaxy Note 20

-Galaxy Note 20 Ultra

-Galaxy Z Flip

-Galaxy Z Fold 2

Mart 2021:

-Galaxy M21

-Galaxy M30s

-Galaxy M31

-Galaxy A51

-Galaxy Note 10 Lite

-Galaxy Tab S7

Nisan 2021:

-Galaxy A50

-Galaxy M51

Mayıs 2021:

-Galaxy A21s

-Galaxy A31

-Galaxy A70

-Galaxy A71

-Galaxy A80

-Galaxy Tab S6

-Galaxy Tab S6 Lite

Haziran 2021:

-Galaxy A01-Core

-Galaxy A01

-Galaxy A11

-Galaxy M11

-Galaxy Tab A

Temmuz 2021:

-Galaxy A30

-Galaxy Tab S5e

Ağustos 2021:

-Galaxy A10

-Galaxy A10s

-Galaxy A20

-Galaxy A20s

-Galaxy A30s

-Galaxy Tab A 10.1

-Galaxy Tab Active Pro

-Galaxy Tab A8 (2019)