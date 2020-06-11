Android 11 Alacak Samsung Modelleri Sızdırıldı! İşte O Liste

Son zamanlarda Android 11 ile ilgili pek çok yeni detayı öğrenmeye başladık ve pek çok kullanıcı, işletim sisteminin yeni sürümüne kavuşmak için şimdiden heyecanlı bir bekleyişe başladı. Peki hangi Samsung cihazlar Android 11 güncellemesini alabilecek? Android 11 alacak Samsung modelleri ortaya çıktı! İşte merak edilen o liste!

Android 11 Alacak Samsung Modelleri Belli Oldu mu?

Söz konusu şirket Samsung olduğunda her yıl piyasaya sürülen pek çok akıllı telefon modeli bulunuyor ve bu nedenle yeni yazılım güncellemelerini cihazlara uygun hale getirmek için diğer şirketlere nazaran çok daha geniş bir zaman ayırılması gerekiyor.

Şirket, henüz tüm cihazlara yeni sürümü vermeden önce - çoğu zaman - Google bir sonraki Android sürümünü duyuruyor - hatta bazen yayınlıyor - ve bu döngü bu şekilde devam ederek kullanıcılar için can sıkıcı bir detay haline geliyor. Tabii bu durumun genelde orta segment ve alt segment cihazlar için geçerli olduğunu vurgulamakta fayda var.

Görünüşe göre bu yıl da pek farklı bir durum yok. Google, Android 11 işletim sistemini duyurdu ancak Android 10 alması gereken cihazların bir kısmı halen bu güncelemeye kavuşmadı.

Samsung tarafından sunulacak olan Android 11'e büyük olasılıkla One UI 3.0 kullanıcı arabirimi de eşlik edecek. Bu, Android 11'in yeniliklerinin üstüne bazı geliştirmeler ile gelecek olsa da bunların ne olduğunu şu aşamada bilmiyoruz. Ancak yeni bir sızıntı doğrultusunda hangi modellerin yeni güncellemeyi alacağı noktasında bazı detayları sizlere sunabiliriz.

- Galaxy A01

- Galaxy A10 / Galaxy A10e / Galaxy A10s

- Galaxy A11

- Galaxy A20 / Galaxy A20e / Galaxy A20s

- Galaxy A21 / Galaxy A21s

- Galaxy A30 / Galaxy A30s

- Galaxy A31

- Galaxy A40

- Galaxy A41

- Galaxy A50 / Galaxy A50s

- Galaxy A51 / Galaxy A51 5G

- Galaxy A60

- Galaxy A70 / Galaxy A70s

- Galaxy A71 / Galaxy A71 5G

- Galaxy A80

- Galaxy A8s

- Galaxy A90 5G

- Galaxy M01

- Galaxy M11

- Galaxy M21

- Galaxy M30s

- Galaxy M31

- Galaxy M40

- Galaxy Xcover 4s

- Galaxy Xcover FieldPro

- Galaxy Xcover Pro

- Galaxy S10e / Galaxy S10 / Galaxy S10 + / Galaxy S10 5G

- Galaxy S10 Lite

- Galaxy Note 10 / Galaxu Note 10+

- Galaxy Note 10 Lite

- Galaxy S20 / Galaxy S20+ / Galaxy S20 Ultra

- Galaxy Fold (LTE / 5G)

- Galaxy Z Flip

- Galaxy Tab S5e

- Galaxy Tab S6 / Galaxy Tab S6 Lite

- Galaxy Tab A 10.1 2019

- Galaxy Tab A 8.0 2019

- Galaxy Tab Active Pro

Not: Söz konusu liste resmi açıklamalardan alınmış bilgilerden değil, ortaya çıkan sızıntılardan ve raporlardan derlenerek oluşturulmuş olup listedeki cihazların yazılım güncellemesi alacağı bilgisi kesinlik taşımaz. Diğer markalara ait hangi modellerin güncelleme alacağını öğrenmek için buraya tıklayabilir ve ilgili yazımıza ulaşabilirsiniz.