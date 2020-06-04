Android 11 Güncellemesi Alacak Telefonlar

Android 11 beta ardından da Android 11 final sürümünün yayınlanmasına az bir süre kaldı. Google, her sene olduğu gibi yeni Android sürümünü ilk olarak Pixel cihazlara verecek ancak Android 11 beta programı sayesinde Samsung, Huawei gibi diğer üreticilerin telefonlarını kullananlar da Android 11 özelliklerini görme, Android 11 yeniliklerini deneyimle şansı bulacak. Peki, hangi cihazlar Android 11 güncellemesi alacak? İşte Android 11 alacak telefonlar
Google, Android 11 beta sürümü 3 Haziran’da düzenleyeceği etkinlikte duyuracaktı fakat Amerika’da beklenmedik olaylar gerçekleşince etkinlik iptal edildi. Android 11 beta indirmek için can atan kullanıcılar geliştiriciler için özel sürüm olan Android 11 developer preview’ı aldı. Android 11 beta bazı Pixel telefon kullanıcılarına verildiğinden Android 11 betanın tüm kullanıcılar için yayınlanması yakın. Kullanıcılar cihazlarına Android 11 güncellemesinin verilip verilmeyeceğini merak ediyorlar. Android 11 güncellemesini alması muhtemel telefonları listeledik. Üreticiler, Android 11 güncelleme takvimini paylaştıklarında listeyi güncelleyeceğiz.
Android 11 Alacak Telefonlar Listesi
Listedeki modellerin Android 11 güncellemesini alması beklenen cihazlar olduğunu ve listenin değişebileceğini belirtelim. Üreticiler, Android 11 güncelleme takvimini yayınladıklarında liste de güncellenecektir. Unutmadan, Android 11 yeniliklerine buradan göz atabilirsiniz.
Android 11 Alacak Google Pixel Modelleri
- Google Pixel 4
- Google Pixel 3
- Google Pixel 4 XL
- Google Pixel 3 XL
- Google Pixel 3a
- Google Pixel 2
- Google Pixel 3a XL
- Google Pixel 2 XL
Android 11 Alacak Samsung Modelleri
- Samsung Galaxy S20/ S20 Plus / S20 Ultra
- Samsung Galaxy A10/ A10s/ A10e
- Samsung Galaxy Note 10/ 10+/ 10+ 5G
- Samsung Galaxy A91
- Samsung Galaxy S10/ S10 Plus/ S10e/ S10 5G
- Samsung Galaxy A50/ A50s
- Samsung Galaxy S9/ S9+
- Samsung Galaxy A30/ A30s
- Samsung Galaxy M31
- Samsung Galaxy A90/ A90 5G
- Samsung Galaxy A71
- Samsung Galaxy A51
Android 11 Alacak Nokia Modelleri
- Nokia 8.2 5G
- Nokia 8.1
- Nokia 7.2
- Nokia 1.3
- Nokia 6.2
- Nokia 1 Plus
- Nokia 5.3
- Nokia 2.3
- Nokia 4.2
- Nokia 3.2
Android 11 Alacak OnePlus Modelleri
- Oneplus 8
- OnePlus 7T
- OnePlus 8 Pro
- OnePlus 7T Pro
- OnePlus 7
- OnePlus 6
- OnePlus 7 Pro
- OnePlus 6T
Android 11 Alacak Xiaomi Telefonlar
- Redmi Note 9 Pro
- Redmi K20 Pro Premium
- Redmi Note 9 Pro Max
- Redmi K20
- Redmi K30 Pro
- Redmi K30 5G
- Redmi Note 8
- Redmi Note 8 Pro
- Mi A3
- Mi CC9
- Mi Note 10
- Mi CC9e
- Mi Note 10 Pro
- Mi 9T Pro
- Mi CC9 Pro
- Mi 9T
- Mi 9 Pro
- Mi 9 Pro 5G
POCO
- POCO X2
- POCO F2 Pro
Android 11 Alacak Huawei Modelleri
- Huawei P30
- Honor V20/ View 20
- Huawei P30 Pro
- Honor 20/ 20 Pro
- Huawei P30 Lite
- Honor 10 Youth Edition
- Huawei Mate 20
- Honor Magic 2
- Huawei Mate 20 Pro
- Honor 20i
- Huawei Mate 20X
- Honor Nova 5 Pro
- Huawei Mate 20 RS Porsche Edition Honor 30
- Huawei P20 / P20 Pro
- Honor 30 Pro
Realme
- Realme 3/ 3 Pro
- Realme XT
- Realme 5/ 5 Pro
- Realme X30 5G
- Realme X
- Realme 6 / 6i / 6 Pro
- Realme X2 Pro
- Realme X
OPPO
- OPPO Find X2
- Oppo F11
- Oppo Find X2 Pro
- Oppo F11 Pro
- Oppo Reno3 Pro (5G) Oppo F15
- Oppo Reno3 (5G)
- Oppo Reno Ace
- Oppo Reno3 Youth
- Oppo Reno 10x zoom
- Oppo Reno2
- Oppo Ace2
- Oppo Reno2 F
- Oppo A9 (2020)
- Oppo Reno2 Z
- Oppo A5 (2020)
Vivo
- vivo NEX 3S 5G
- vivo NEX 3
- vivo iQOO 3 5G
- vivo iQOO Pro 5G
- vivo X30 / X30 Pro
- vivo NEX 3S 5G
- vivo V17
- vivo V15 / V15 Pro
Sony
- Sony Xperia 1 II
- Sony Xperia 10 II
LG
- LG V50S ThinQ 5G
- LG V40 ThinQ
- LG V50 ThinQ 5G
- LG V35 ThinQ
- LG G8X ThinQ
- LG V30S ThinQ
ASUS
- Asus ROG Phone 2
- Asus Zenfone 6
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