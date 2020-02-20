Android 11 Beklenenden Önce Tanıtıldı. İşte Özellikleri

Google, genellikle mart ayı içinde Android'in gelecek sürümünün bir ön tanıtımını gerçekleştirir. Ancak bu yıl, Android11’in ön tanıtımı için mart ayı beklenmedi. Yapılan ön tanıtımda, şu an için Android 11’in sadece pixel telefonlar ve geliştiriciler için geçerli olduğunun altı çizildi.

Yapılan bu erken tanıtımda, UI veya UX değişiklikleri yapılmamış gibi görünüyor. UI veya UX değişiklerinin, mayıs ayında gerçekleştirilecek olan Google I/O konferansında olması bekleniyor. Yeni versiyon, geliştirici odaklı olduğundan dolayı, test etmek isterseniz, sistem görüntüsünü pixel 2, 3, 3A veya 4'ünüze manuel olarak yüklemeniz gerekiyor.

Android 11 ile Daha Seri Oyun Oynanabilecek

Sürüm, birçok yeni teknoloji için sistem düzeyinde güncellemeler içeriyor. 5G bant genişliği ve ölçümü konusunda çok daha iyi durumda. Katlanabilir ekranlar için de daha fazla yeni özelliğe sahip. SHAKEN / STIR çağrı ekranı kimlik doğrulamasını destekliyor. Stadia gibi seri oyun hizmetleri için daha iyi, daha az gecikmeli video kod çözümlemelerine sahip. HEIF desteği de geliştirilmiş.

Android 11 için uygulanan geliştirmeler bu kadar değil. Google, işletim sistemleri için haziran ayında Android 11’in bütün özelliklerini açıklayacağını belirtti.