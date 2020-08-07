Her yeni sürümle birlikte kullanıcılara farklı yenilikler sunan Google, önümüzdeki aylarda yayınlayacağı Android 11 ile de bazı önemli değişikliklere yer veriyor. Bunun ötesinde bazı 'önemsiz' değişiklikler de bulunuyor. Bunlardan birisi de pek çok kullanıcının ilgi ile takip ettiği Easter Egg olacak. Android 11 Easter Egg'i ortaya çıktı. İşte merak ettiğiniz tüm detaylar!

Android 11 Easter Egg'i Nasıl Olacak?

Bildiğiniz üzere Android cihazlarda Ayarlar -> Sistem -> Telefon Hakkında -> Android Sürümü adımlarını takip ettiğinizde ve bu alana tekrar tekrar tıkladığınızda gelen bir ekran oluyor. Bu ekran, her yeni sürüm ile baştan aşağı değişiyor ve aynı durum Android 11 için de geçerli.

Geçtiğimiz saatlerde yayınlanan Android 11 Beta 3 ile birlikte yeni sürüme ait easter egg ortaya çıktı.

Bu ekrana giriş yaptığınızda çevirebildiğiniz bir kadran sizi karşılıyor. Bu kadranı yeterince çevirirseniz '11' sayısı ile karşılaşıyorsunuz. Bu noktada ekranın altında bir kedi emojisi de beliriyor. Bunu yaptıktan sonra akıllı ev kontrolleri bölümünde 'Diğer Uygulamaları Gör' seçeneğine tıklayın ve ta da! 'Kedi Kontrolü' olarak adlandırılan yeni bir sekme ile karşılaşacaksınız.

Bunun ardından sanal bir kedi beslemeye başlayabilirsiniz. Şimdiden uyaralım ki bildirimler, 'miyav' sesi olarak gelebiliyor. Bu yüzden dikkatli olun.

Android 11 ile sunulan tüm yeniliklerin, Eylül 2020 döneminde yayınlanması planlanan kararlı sürümle kullanıcılara sunulmasını bekliyoruz. Şimdilik, beta sürümünü kullanabilen cihaz sayısı sınırlıdır. Buna ek olarak birincil telefonunuza beta sürüm yüklemek pek de mantıklı bir karar olmayabilir.

Peki siz Android 11 hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Android 11 ile sunulan yenilikler kayda değer yenilikler mi ve bunlar sizi heyecanlandırıyor mu? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.