Android 11 Güncellemesi Alacak Samsung Telefonlar Açıklandı!

Android 11 güncellemesi alacak Samsung telefonlar belli oldu. Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, üç akıllı telefon modeline daha Android 11 ve OneUI 3 geleceğini duyurdu. Peki, hangi telefonlar güncelleme alacak? Merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Android 11 Güncellemesi Alacak Samsung Telefonlar Listesi

Galaxy A51

Galaxy Tab S6

Galaxy Tab S6 Lite

Galaxy M51

Galaxy M31s

Galaxy A50

Galaxy A80

Galaxy A70

Galaxy A71

Güney Koreli teknoloji devi, Android 11 ve OneUI 3 güncellemesi alacak akıllı telefon modellerini duyurdu. Yeni sürüm ilk olarak Galaxy S20, Galaxy S20 Ultra ve Galaxy S20 Plus modellerine gelmişti. Söz konusu güncelleme, geçtiğimiz yılın amiral gemilerinin ardından diğer modellere sunulmuştu.

Galaxy S20 serisinin ardından güncelleme alan akıllı telefon modelleri arasında Galaxy Note 20, Galaxy Note 20 Ultra, Galaxy S10 Lite, Galaxy Z Flip ve Galaxy S20 FE yer alıyordu. Bu cihazlardan sonra ise Galaxy S10, Galaxy S10 Plus, Galaxy S10e, Galaxy Note 10 Lite, Galaxy Note 10, Galaxy Note 10 Plus, Galaxy Tab S7, Tab S7 Plus, Samsung Galaxy Z Fold 2, Galaxy M21, Galaxy M31, Galaxy Xcover Pro ve Galaxy M30s modelleri güncelleme almıştı.

Teknoloji devinin bugünden itibaren güncelleme yayımlayacağı modeller belli oldu. OneUI kullanıcı arayüzü ve Android işletim sisteminin en son sürümünü alacak cihazlar arasında Galaxy Tab S6, Galaxy A51 ve Galaxy Tab S6 Lite yer alıyor. Sabah'taki habere göre Galaxy M51, Galaxy A80, Galaxy A70, Galaxy A71, Galaxy M31s ve Galaxy A50 modelleri ise önümüzdeki hafta güncelleme alacak. Güney Kore merkezli teknoloji devi tarafından alınan bu karar, çok sayıda Samsung kullanıcısını oldukça mutlu etti.

Android 12 Güncellemesi Alacak Samsung Telefonlar