Android 11 İsmi Ne Olacak? Mühendislerin Başındaki İsim Paylaştı

Google, uzun süredir Android sürümlerine tatlı ismi veriyor. Android 7.0 Nougat, Android 8.0 Oreo, Android 9.0 Pie gibi tatlı isimlerine Android 10 ile son verilmişti ancak Android’i geliştiren isimler hala -kendi aralarında da olsa- tatlı isimlerini kullanmaya devam ediyor. İşte Android 11 ismi

Android 11 İsmi Ne Olacak?

Google, Android 10 ile vazgeçse de Android sürüm isimlerini alfabetik sıraya dikkat ederek tatlılardan seçiyor, belirliyor. Her yeni Android sürümünde özellikleri kadar ismi konuşuluyor, “Yeni Android ismi ne olacak?” en çok gelen sorular arasında oluyor. Şu anda geliştirilme aşamasında olan Android 11’in ismi de merak konusu. Android 11 ismi, Google tarafından resmi olarak açıklanmadı ancak Android’in mühendislik başkan yardımcısı Dave Burke, Android Hakkında Her Şey podcast’inde Android 11’in ismini paylaştı.

Google, yeni Android sürümünü Android 11 olarak tanıtacak olsa da Android 11’i geliştirenler kendi aralarında bir tatlı ismi belirlemiş bile. Burke’ün söylediğine göre, Android 11 mühendisler arasında RVC (Red Velvet Cake / Kırmızı Kadife Kek) adıyla anılıyor. Android yöneticisi, projelerde Red Velvet Cake veya RVC’nin kullanılmaması, tek başına R’nin kullanılması (Android R, Android 11 R) gerektiğini de belirtti.

Burke, daha önce yine podcast’te Android 10’un çalışanlar arasında Quince Tart / Ayvalı Tart olarak adlandırıldığını söylemişti. Google’ın yalnızca içerden de olsa Android için tatlı geleneğini sürdürmesi harika. Siz Android isimlendirmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? yorum bölümünden bizlerle paylaşın.