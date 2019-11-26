Android 11 'R' Ne Zaman Yayınlanacak?

Android 11 için oldukça erken olduğunu göz önünde bulundursak da, bazı yeni detaylar ortaya çıktı.

Android 11 (R) Hakkında Ne Biliniyor?

Aslında çok az şey.

Evet, hala pek çok akıllı telefon modeli Android 10 güncellemesine dahi kavuşmadı. Bununla birlikte teknolojik sızıntıların son zamanlarda hızlı bir yapıya büründüğünü söylemek mümkün. Sonuç olarak elimizde Android R ile ilgili bazı yeni gelişmeler bulunuyor, ancak daha ötesi değil.

Geçtiğimiz Ekim ayında gerçekleşen konferans sırasında yeni sürümün adı dolaylı olarak açıklanmıştı. Konferans programının alt maddelerinden birisinde yer alan 'Android 11' ibaresi, yeni sürümün numaralandırması hakkında bizlere onay vermiş oldu. Yine de şirketin son yıllarda birer birer atlama yaptığını düşünürsek, bu durum pek de şaşırtıcı olmadı.

Android Q ile birlikte tatlı isimlerinden uzaklaşan şirket, yeni sürümde de bu politikaya devam edecek gibi gözüküyor.

Android R (11) Ne Zaman Çıkacak?

Android Q, 10 Eylül 2019 tarihinde piyasaya sunuldu. Yeni Pixel modelleri ile birlikte direkt ön yüklü olarak gelen işletim sisteminin, yeni sürümde de aynı planlamayı izleyeceğini düşünebiliriz. Buna göre bir sonraki Google I / O konferansı sırasında yeni işletim sistemi hakkında bilgi alacağız.

Eğer kalıp doğru çıkarsa Eylül 2020 tarihinde piyasaya sunulan ve muhtemelen yeni Pixel modellerinde ön yüklü gelen Android R ile karşılaşmamız mümkün.