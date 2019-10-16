Android 11 Resmi Olarak Doğrulandı

Android 10 işletim sistemi henüz tüm cihazlara gelmemişken Google, Android 11 için çalışmalara başladığını duyurdu. Google hatırlarsınız ki geçtiğimiz aylarda yaptğı açıklamada Android Q'nun Android 10 olarak adlandırılacağını açıklamıştı.

Google'ın eski Android sürümlerinde tatlı isimlerini kullanması eğlenceli olmasının yanında sürekli kafa karıştırmaktaydı. L ve R harfleri bazı dillerde konuşulduğunda ayırt edilemekte olduğu için Android'in sürümleri de çok fazla anlaşılamamaktaydı ve ayrıca bazı ülkelerde tatlıların tadı sevilmemekteydi.

Artık yeni Android sürümleri sayılar ile adlandırılacak ve kolayca anlaşılacak. Şirket yaptığı açıklamada, küresel bir işletim sistemi olan Android'in sürüm adlarının dünyadaki herkes için net ve anlaşılır olmasının önemli olduğunu söyledi.

Bir sonraki Android sürümü Android 11 olarak adlandırılacak. Android 11'in gelecek sene Eylül ayında duyurulacağını söyleniyor. Android 11 ile birlikte hayatımıza hangi yeniliklerin geleceği henüz bilinmiyor. Google sadece bir sonraki Android sürümünün Android 11 olacağını açıkladı.

Android 11 hakkındaki detaylar önümüzdeki günlerde gelmesi bekleniyor. Android 11 hakkında detaylar geldikçe sizleri bilgilendireceğiz. Takipte kalın!