Android 11, Üçüncü Parti Kamera Uygulamalarına İzin Vermeyecek

Android’in iOS’e göre güzel yanı, Android’in genelde kullanıcıların varsayılan uygulamalarını seçmelerine izin vermesi, iOS’in kullanıcıları varsayılan uygulamalarla sınırlandırması. Ancak Android 11 ile bu değişecek. Google, kullanıcıların uygulamalarda varsayılan kameralarını seçmelerine izin vermeyi engelleyecek gibi görünüyor.

Tüm Uygulamalar Kamera Geçişine İzin Vermeyecek

Geliştiriciler belirli uygulamalarda kullanıcıların telefonun varsayılan kamera uygulamasından farklı bir uygulamayı seçmelerine izin veriyor. Seçim şansı sunmalarının nedeni, bazı uygulamaların fotoğrafçılık uygulamaları olarak tasarlanmaması. Kullanıcılar en iyi fotoğrafları çekemediğinden veya daha fazla ayara ulaşmak için üçüncü parti kamera uygulamalarına geçiş yapmak zorunda kalıyor. Ancak Android 11 ile bu değişecek.

Değişiklik tüm uygulamalar için geçerli olmayacak; yalnızca daha önce kullanıcıların tercih ettikleri varsayılan kamerayı seçmelerine izin veren uygulamalarda olacak. Instagram, Twitter veya Snapchat gibi uygulamalar birlikte gelen kamera uygulamalarını kullanmaya devam edecek ancak Reddit, Google Keep ve benzeri diğer uygulamalar artık kamera seçiciye erişemeyecek.

Değişikliğin Nedeni Gizlilik ve Güvenlik

Google, bu değişikliğin Android kullanıcılarının gizliliğini ve güvenliğini korumaya yardımcı olacağını düşünüyor. Bu arada Android için en iyi kamera uygulamaları listemize göz atabilirsiniz.