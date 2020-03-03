Android 11 Yanlış Şarja Karşı Kullanıcıyı Uyaracak!

Geliştirici Ön İzleme Sürümü ile karşımıza çıkan Android 11 oldukça ilginç bir özelliğe sahip olacak gibi gözüküyor.

Düzgün Yapılmayan Kablosuz Şarjı Algılayacak!

Mevcut durumda nihai sürümden uzak bir yapıya sahip olan Android 11, tüm bunlara karşın bu senenin sonlarına doğru neler ile karşılaşabileceğimiz noktasında bazı fikirleri bizlere sunuyor.

Fark edilen yeni bir özelliğe göre yeni sürüm ile birlikte kablosuz şarj algılanacak ve cihazın kablosuz şarj aleti üzerinde düzgün bir şekilde konumlandırılıp konumlandırılmadığı kontrol edilerek kullanıcıya bildirilecek. Örneğin cihazın, bobinlerin tam üzerinde olmadığı fark edilirse kullanıcı uyarılacak.

Şimdilik Google Pixel cihazlarda (Android 11 DP sürümü kullanan modellerde) görülen bu uyarı, "Telefonu kablosuz olarak şarj etmek için yeniden hizala" şeklinde bir metin ile kullanıcıyı bilgilendiriyor. Bu özellik telefonu olduğunca verimli bir şekilde kablosuz şarj etmek isteyen kişiler için oldukça faydalı olabilir.

Peki siz bu özellik hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce böyle bir özelliğe gerek var mıydı? Görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.