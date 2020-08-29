Android 11 Yeni Kamera Özelliği İle Geliyor: Biraz Canınızı Sıkabilir

Android işletim sisteminin yeni sürümü Android 11 yeni kamera özelliği ile birlikte çok konuşulacak gibi görünüyor. Geri sayımın başladığı şu son günlerde, herkes merakla hangi özelliklerin sunulacağını düşünüyor. İşte Android 11 ile gelecek bir hayli ilginç özellik.

Google'ın yeni Android sürümüyle birlikte güvenlik konusunda çok ciddi değişiklikler yapacağı zaten biliniyordu. Özellikle de hacker saldırılarının büyük boyutlara ulaştığı şu günlerde, daha fazla güvenlik önlemi için beklenti yükseltilmişti. Google tarafından geliştirilen bu işletim sistemi için daha şimdiden bazı ek güvenlik önlemi sunulmaya başlandı. Bunlar içerisinde üçüncü parti kamera uygulamalarının kısıtlanması da yer alıyor.

Android 11 yeni kamera özelliği tepki topladı

Google, kamera uygulamalarının veri hırsızlığı için kullanılmaması için farklı bir düzenleme yoluna gitti. Bu düzenlemeye göre kameralar artık istediği gibi cihazlara erişim sağlayamayacak. En azından android buna çok fazla izin vermeyecek.

Android 11 ile hayata geçecek düzenlemeyle birlikte Android kullanıcıları, kameralar konusunda çok daha az seçeneğe sahip olacak. Kullanıcılar halen üçüncü parti uygulamaları kullanarak fotoğraf çekimi yapabilecek. Google böylece, veri sızıntısının önüne geçmeye çalışacak. Bu arada olası bir yanlış anlaşılmayı önceden düzeltmek gerekiyor. Android kullanıcıları yine başka kamera uygulamaları kullanabilecek ancak bunları Android işletim sisteminin içine atamayacak.

Google, bu önlemin güvenlik için olduğunu söylese dahi birçok tepki ile karşılaşmaktan kurtulamadı. Sizce Android tarafından sunulacak bu yeni özellik ne tür avantajlar sunabilir? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.