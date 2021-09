Android 12 (AOSP) Çıkış Tarihi Sızdırıldı

Dünya genelindeki milyonlarca kullanıcı tarafından heyecanla beklenen Android 12, oldukça yakın bir zamanda resmi olarak çıkış yapmış olacak. XDA Developers tabanlı yeni bir rapora göre Android 12 (AOSP) çıkış tarihi belli olmuş olabilir. Peki işletim sisteminin yeni sürümü ne zaman kullanıma sunulacak?

XDA Developers Genel Yayın Yönetmeni Mishall Rahman tarafından yayınlanan rapora göre Android 12, ilk kez 04 Ekim 2021 tarihinde resmi olarak yayınlanacak. Tabii ki bu tarihin Google Pixel modelleri için geçerli tarih olduğunu unutmayın. Diğer üreticilerin yazılım güncellemesini cihazınıza optimize etmesi ve bunu yayınlaması birkaç haftadan birkaç aya kadar vakit alabilir.

