Android 12 (AOSP) Çıkış Tarihi Sızdırıldı
XDA Developers tabanlı yeni bir rapora göre Android 12 (AOSP) çıkış tarihi belli olmuş olabilir. Peki yeni sürüm ne zaman kullanıma sunulacak?
Dünya genelindeki milyonlarca kullanıcı tarafından heyecanla beklenen Android 12, oldukça yakın bir zamanda resmi olarak çıkış yapmış olacak. XDA Developers tabanlı yeni bir rapora göre Android 12 (AOSP) çıkış tarihi belli olmuş olabilir. Peki işletim sisteminin yeni sürümü ne zaman kullanıma sunulacak?
Android 12 (AOSP) Çıkış Tarihi Ne Zaman?
XDA Developers Genel Yayın Yönetmeni Mishall Rahman tarafından yayınlanan rapora göre Android 12, ilk kez 04 Ekim 2021 tarihinde resmi olarak yayınlanacak. Tabii ki bu tarihin Google Pixel modelleri için geçerli tarih olduğunu unutmayın. Diğer üreticilerin yazılım güncellemesini cihazınıza optimize etmesi ve bunu yayınlaması birkaç haftadan birkaç aya kadar vakit alabilir.
The Android 12 stable update may be released on October 4, as that's when Google plans to release to AOSP. This tentative release date was also mentioned by a 3PL. pic.twitter.com/PMN802gQj0— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) September 12, 2021
Android 12 Alacak Huawei Telefonlar Listesi
- Huawei Mate 40 Pro+
- Huawei Mate 40 Pro
- Huawei Mate 40
- Huawei P40 Pro+
- Huawei P40 Pro
- Huawei P40
- Huawei P40 Lite
- Huawei Mate 30 Pro
- Huawei Mate 30
- Huawei P30 Pro
- Huawei P30
- Huawei Mate XS
- Huawei P Smart S
- ve dahası..
Android 12 Güncellemesi Alacak Huawei Telefonlar
Android 12 Güncellemesi Alacak Huawei Telefonlar - Neredeyse iki yıl önce başlayan ambargolardan bu yana, Huawei'nin yazılım tarafında ciddi sorunlar yaşadığını söyleyebiliriz.
Android 12 Alacak Samsung Telefonlar Listesi
- Samsung Galaxy S21 Ultra
- Samsung Galaxy S21 Plus
- Samsung Galaxy S21
- Samsung Galaxy S20 Ultra
- Samsung Galaxy S20 Plus
- Samsung Galaxy S20
- Samsung Galaxy Note 20 Ultra
- Samsung Galaxy Note 20
- Samsung Galaxy Note 10 Plus
- Samsung Galaxy Note 10
- Samsung Galaxy Z Flip
- Samsung Galaxy A71
- Samsung Galaxy A51
- ve dahası..
Android 12 Güncellemesi Alacak Samsung Telefonlar
Android 12 Güncellemesi Alacak Samsung Telefonlar - Bildiğiniz üzere Samsung, son zamanlarda yazılım güncellemesi tarafında daha cömert ve daha hızlı bir yol izlemeye başladı.
Android 12 Alacak Xiaomi Telefonlar Listesi
- Xiaomi Mi 11 Pro
- Xiaomi Mi 11
- Xiaomi Mi 10 Pro
- Xiaomi Mi 10
- Xiaomi Mi Note 10 Pro
- Xiaomi Mi Note 10
- Xiaomi Redmi 9 Serisi
- Xiaomi Poco X2
- Xiaomi Poco F2 Pro
- Xiaomi Redmi 10X Pro
- Xiaomi Redmi 10X
- ve dahası..
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