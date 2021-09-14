Android 12 (AOSP) Çıkış Tarihi Sızdırıldı

Dünya genelindeki milyonlarca kullanıcı tarafından heyecanla beklenen Android 12, oldukça yakın bir zamanda resmi olarak çıkış yapmış olacak. XDA Developers tabanlı yeni bir rapora göre Android 12 (AOSP) çıkış tarihi belli olmuş olabilir. Peki işletim sisteminin yeni sürümü ne zaman kullanıma sunulacak?

Android 12 (AOSP) Çıkış Tarihi Ne Zaman?

XDA Developers Genel Yayın Yönetmeni Mishall Rahman tarafından yayınlanan rapora göre Android 12, ilk kez 04 Ekim 2021 tarihinde resmi olarak yayınlanacak. Tabii ki bu tarihin Google Pixel modelleri için geçerli tarih olduğunu unutmayın. Diğer üreticilerin yazılım güncellemesini cihazınıza optimize etmesi ve bunu yayınlaması birkaç haftadan birkaç aya kadar vakit alabilir.

The Android 12 stable update may be released on October 4, as that's when Google plans to release to AOSP. This tentative release date was also mentioned by a 3PL. pic.twitter.com/PMN802gQj0 — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) September 12, 2021

Android 12 Alacak Huawei Telefonlar Listesi

Huawei Mate 40 Pro+

Huawei Mate 40 Pro

Huawei Mate 40

Huawei P40 Pro+

Huawei P40 Pro

Huawei P40

Huawei P40 Lite

Huawei Mate 30 Pro

Huawei Mate 30

Huawei P30 Pro

Huawei P30

Huawei Mate XS

Huawei P Smart S

ve dahası..

Android 12 Alacak Samsung Telefonlar Listesi

Samsung Galaxy S21 Ultra

Samsung Galaxy S21 Plus

Samsung Galaxy S21

Samsung Galaxy S20 Ultra

Samsung Galaxy S20 Plus

Samsung Galaxy S20

Samsung Galaxy Note 20 Ultra

Samsung Galaxy Note 20

Samsung Galaxy Note 10 Plus

Samsung Galaxy Note 10

Samsung Galaxy Z Flip

Samsung Galaxy A71

Samsung Galaxy A51

ve dahası..

Android 12 Alacak Xiaomi Telefonlar Listesi