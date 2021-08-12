Android 12 Beta 4 Sürümü ile Son Aşamaya Girdi

Android 12 beta 4 sürümü ile işletim sisteminin yeni sürümü için son adımlar atılmaya başlandı. Şirket, çarşamba günü yaptığı açıklamada geliştirme aşamasının sonuna doğru yaklaşıldığını duyurdu. Bu, dördüncü beta sürümünün yayımlanmasının kararlı sürümün çok yakında kullanıcılarla buluşturulacağı anlamına geliyor.

Yeni beta sürümü şu anda beta test kullanıcıları tarafından kullanılabiliyor ancak bu sürüm önceki beta sürümlerinden farklı olarak çok az değişiklik ve özellik içeriyor.

Android 12 Beta 4 Özellikleri ve Yenilikleri Neler?

Google, işletim sisteminin kararlı sürüme çok yaklaştığı için son beta sürümünde çok fazla değişiklik yapmadı. Google, seçimini bunun yerine daha çok performans kısmına odaklanmaktan yana yaptı. Bu da küçük aksaklıklar sayılmazsa son beta sürümünün resmi sürüm ile hemen hemen aynı olduğu anlamına geliyor.

Android 12'deki yeni özelliklerden bazıları şunlardan oluşuyor:

Tek el kullanım modu

Kullanıcı güvenliğini ve gizliliğini korumak için eskisinden daha iyi güvenlik önlemleri

Yeniden tasarlanan bildirimler

Yüze göre ekranı otomatik döndürme

Daha iyi bir oyun deneyimi yaşatacak oyun modu

İnternet bağlantısı kötü olduğunda normalden çok daha fazla beklemenin önüne geçecek indirildiği kadar oynama

Google'ın işletim sistemi için resmi olarak açıklamış olduğu bir tarih şimdilik yok ancak işletim sisteminin önceki sürümlerine bakılacak olursa işletim sisteminin eylül ayında yayımlanması ve kullanıcılarla buluşması bekleniyor. Tahmin edilen çıkış tarihi yaklaştıkça kullanıcıların da beklentisi bir o kadar artıyor.

En Çok İndirilen Android Beta Sürümü Açıklandı

Dave Burke tarafından 3 ay önce paylaşılan bir tweete göre Android 12 beta, Android kullanıcılarının en çok yüklediği Android beta sürümü oldu. Buna göre kullanıcıların şimdiye kadar en çok tercih ettiği beta sürümünün yerini Android 12 beta sürümü aldı.

Burke, milyonlarca kullanıcının merakla beklemekte olduğu Android 12'nin beta versiyonunun ne kadar kullanıcı tarafından indirildiğini açıklamamış olsa da Android 12 beta 2 yeniliklerine giden bir bağlantı paylaştı. Bu bağlantıda yer alan blog yazısında performans anlamında büyük iyileştirmelere, gizliliğe ve güvenliğe odaklanılan Android 12'nin ilk beta sürümünün kullanıma sunulduğuna yer verildi.