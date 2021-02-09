Beklenen Android 12 Ekran Görüntüleri Gün Yüzüne Çıktı!

Milyonlarca kullanıcı tarafından beklenen Android 12 ekran görüntüleri en nihayetinde gün yüzüne çıktı. Şirket büyük bir olasılıkla şubat ayının ilerleyen günlerinde piyasaya sürülecek bir ön izleme ve beta sürümünün ardından ilk kararlı sürümünü bu yılının sonuna doğru yayımlayacak. Peki, Android 12 nasıl görünüyor?

Android 12 Ekran Görüntüleri Sızdırıldı

Google'ın büyük bir olasılıkla içerisinde bulunduğumuz yılın sonuna doğru piyasaya süreceği Android 12'deki bazı yenilikleri gösteren ekran görüntüleri ortaya çıktı. Google tarafından geliştirilen işletim sisteminin son sürümü olan Android 12'ye ilk bakış olanağı sunan ekran görüntüleri, işletim sisteminin yeni sürümü ile ilgili kullanıcılara birkaç önemli ipucu sağlıyor.

Sızdırılan ekran görüntülerinin ne kadar doğru olduğu şimdilik büyük bir soru işareti olsa da söz konusu ekran görüntülerinin gerçek olduğuna dair kanıt niteliğinde önemli belgeler bulunuyor. Android 12'nin resmi sürümünden alındığı iddia edilen ekran görüntülerinden ilki, yeni kullanıcı arayüzü hakkında ayrıntılı bir bakış açısı sunuyor.

Aşağıda yer alan ekran görüntüsünden de görülebileceği üzere bildirim panelinde şeffaflığın yerini açık bej rengi almış durumda ancak bu Android'in yerleşik özelliklerinden biri olan koyu modun etkin olup olmadığına bağlı olarak değişebilir.

Bildirim panelinde dikkat çeken başka bir detay ise gelen mesaj bildirimlerinin yuvarlatılmış köşelerinin eskisine oranla çok daha belirgin olması. Ayrıca tarih ve saatin konumunun da değiştiği görülüyor. Değişikliklerin yanı sıra sağ üst köşeye yeni göstergelerin de eklenmiş olduğu görülüyor.

Google'ın Android 12'ye bazı yeni gizlilik özellikleri ekleneceği düşünülüyor. Yeni Android sürümünde bir uygulamanın kamera veya mikrofonu her kullanışında çeşitli uyarılar alabilirsiniz. Bu uyarılar durum çubuğunda yer alabilir. Bu simgelere dokunduğunuzda ekranın üst kısmında kamerayı veya mikrofonu tam olarak hangi uygulamaların kullandığını gösteren bir açılır pencere gelebilir. Google söz konusu gizlilik özelliklerini 2 yılı aşkın bir süredir test ettiği için Android 12'de bunları görme ihtimali oldukça yüksek.

Android 12'deki gizlilik ayarlarının da yenilendiği iddia ediliyor. Yeni gizlilik ayarları, konum erişimini değiştirmenin yanı sıra kamerayı devre dışı bırakmak ve mikrofonu tüm uygulamalara kapatmak gibi seçenekler içerebilir. Buna ek olarak sensörleri kapatma seçeneğini kullanarak tüm sensörleri devre dışı bırakabilirsiniz.

Son ekran görüntüsünde Android'in widget seçeneklerinde küçük çaplı yeniliklerin yapıldığı görülüyor. Google'ın widget'larda büyük bir yenilik yapmak gibi bir plana sahip olup olmadığını bilmiyoruz fakat ekran görüntüsüne göre küçük çaplı da olsa birkaç değişiklik yapmayı planlıyormuş gibi görünüyor.