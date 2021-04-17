Windows'un Geri Dönüşüm Kutusu Android 12'ye Geliyor

Android 12'ye geri dönüşüm kutusu geliyor. Google I/O 2021, önümüzdeki ay 18 Mayıs'ta başlayacak ve etkinlikte, Google'ın Android 12'ye gelen tüm özellikleri duyurmasını bekliyoruz. Ancak Android'in gizli çöp kutusu özelliğini barındırdığı gözlemlendi.

Android 12, Google Pixel 5 gibi telefonlarda hala geliştirici önizlemesinde. Yani özelliklerinin çoğu ya gizli tutuluyor ya da sonlandırılmamış. Neyse ki Android 12 yeni özelliklerine bakmak için sisteme giren birçok geliştirici var.

Android 12 geri dönüşüm kutusu nasıl kullanılır?

Android 12 koduna en son bakış (XDA-Developers aracılığıyla), gizli çöp kutusunun nihayet geleceğini ortaya çıkardı.

Android 12'nin çöp kutusu aşağı yukarı Windows'taki Geri Dönüşüm Kutusu'na benzer özellikte olacak. Cihazınızda silinmiş olan dosyaları size geri kazandırabilecek çöp kutusu, dosyaları cihazınızdan tamamen kaldırmanıza izin veriyor.

Google Files uygulaması, dosyaları geri yüklemenize izin verecek benzer bir çöp kutusu özelliği kazandığından dolayı bu özelliğin devreye alınmama olasılğı da bulunuyor.

Bu arada özellik zaten Android 11'de mevcut, ancak Google'ın kapsamlı depolama kısıtlamaları nedeniyle oldukça sınırlı. Android 11'deki kapsamlı depolama sınırlaması, uygulamaların oluşturduğu tüm dosyalara erişmenizi engelliyor.

Kapsamlı depolama daha çok uygulama tarafından düzenleniyor. Uygulamanın kendi dosya dizinini yönetmesine ve cihazdan temizlenene kadar gizlenmesine fırsat tanıyor.

Android 12 çöp kutusu, kullanıcılara silinmiş dosyaları yönetmenin bir yolunu sunabilir. Elbette işlevselliği, uygulamaların Google API'ını kullanıp kullanmamasına bağlı olacaktır. Yani bu, Android'de gerçekten faydalı bir geri dönüşüm kutusu edinmek için biraz zamana ihtiyacımızın olduğunu gösteriyor.

Kısacası Android 12 ve Google Files uygulaması dosyaları çöp kutusuna atmayı ve kurtarmayı destekleyebilir. Ancak bu, Android 12'deki her uygulamanın mutlaka destekleyeceği anlamına gelmiyor.

Yine de Google'ın Android 12 için çöp kutusu özelliği üzerinde çalıştığını söylemek mümkün. Önümüzdeki ay beta sürümüne girmesi beklenen Android 12 ve Google'ın yeni etkinliği Google I/O 2021 ile ilgili tüm detaylar için bu haberimize gidebilirsiniz.

Etkinlikte Google'ın donanım ürünü tanıtıp tanıtmayacağı henüz bilinmiyor. Ancak son zamanlarda, Pixel Buds A adlı yeni bir çift kablosuz kulaklık hakkındaki söylentiler etrafta dolaşıyor. Sızıntılarda görülen bir diğer merakla beklenen cihaz da Pixel 5a.