Android 12 Güncellemesi İndirildiği Kadar Oynama Özelliği Getirecek

Android 12 güncellemesi ile oyuncular herhangi bir oyunu indirdiği kadar oynayabilme hakkı kazanıyor. Google for Games zirvesinde duyurulan özellik, oyuncuların bir mobil oyunun tamamını indirmeden nasıl bir oyun olduğuna dair fikir edinmesini sağlayabilir.

Android 12 Güncellemesi ile Oyunlar Tamamı İndirilmeden Oynanabilecek

Dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan Google, kullanıcılarla buluşmasına sanılandan da az vakit kalan Android 12'de oyunculara çok büyük faydası dokunması beklenen bir özelliği tanıttı. Yeni özellik, oyuncuların Google Play Store'da yer alan oyunları her zamankinden daha hızlı oynamasına olanak sağlıyor.

Oyunu tamamını indirmeden oynama özelliği, Android için tam olarak yeni bir özellik sayılamaz ancak Android 12 geliştirici yazılımının oyuncuların varsayılan olarak bir kısmını oynamaya başlamasına yardımcı olması bekleniyor.

Yeni özellik, oyunun bölümlere ayrılması ile kullanılabilir hale geliyor. Yazılım, oyunun en önemli kısımlarını parça parça bölerek oyunculara oyunu indirdiği kadar oynama fırsatı tanıyor. Oyuncuların böylelikle yeni bir oyun indirmek istediğinde o oyunun indirme süresinin sona ermesini beklemek zorunda olduğu günler geride kalabilir.

Google, dijital ortamda gerçekleştirilen konferansta 400 MB'lık oyunların birkaç dakika yerine 10 saniye oynamaya hazır olabileceğini söyledi. Şirket, yeni özelliğin kullanıcı deneyimini de oldukça iyileştireceğini ileri sürdü ve oyuncuların oyun indirildikçe oyunda daha fazla ilerleyebileceğini, oyunun tamamı indirilmeden oynanan kısmın ise oyun indikten sonra da geçerliliğini korumaya devam edeceğini açıkladı.

Şirkete göre oyuncuların yeni özellikten faydalanmasını isteyen geliştiriciler eğer Android App Bundle kullanıyorsa yapmaları gereken sadece oyunlarını yüklemekten ibaret. Şirket, oyunlarını yükleyen geliştiricilere geriye kalan kısmın kendilerine ait olduğunu söyledi.

Kullanıcılara dijital ortamda hizmet sunan şirketlerin yavaş yavaş söz konusu sisteme geçtiği söylenebilir. Netflix de geçtiğimiz günlerde "indirildiği kadar izleme" özelliğini kullanıma sunarak kullanıcıların beklemesine artık gerek kalmadığını duyurmuştu.

Dijital yayın platformuna eklenen yeni özellik artık indirme işlemi tamamlanmamış olsa bile kullanıcıların içeriğin indirildiği kısmına kadar izlemesine olanak tanıyor. Görünüşe bakılacak olursa Google da yeni eğilimi takip ederek Android 12 güncellemesi ile kullanıcılarını memnun etmek istiyor. Sizin yeni özellikle düşünceleriniz neler?