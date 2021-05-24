Android 12 Pano Geçmişini Güvende Tutacak iOS Özelliğiyle Geliyor!

Android 12 pano geçmişi için alınan yeni bir güvenlik tedbiri, uygulamaların cihazınızda kopyaladığınız sözcüklere erişmesinin önüne geçebilir. İşletim sisteminin yeni sürümünde kullanıma sunulacak özellik, uygulamanın panoya erişmesi durumunda kullanıcıları bilgilendirecek.

Android 12 Pano Geçmişi Daha Güvenli Olacak

Google, I/O 2021'de Android'deki yenilikler başlığı altında birçok özellik tanıtırken güvenlikle ilgili attığı adımlara da değindi. Şirket, I/O 2021'de panoya erişilmesi durumunda bildirim gönderileceğini doğruladı ve özelliğin Android 12'nin beta 2 sürümünde denenmeye başlanacağını belirtti. Konuşmanın bu bölümüne YouTube'a yüklenen videodan (23. dakikada başlıyor) görebilirsiniz.

Videoda yapılan kısa açıklamaya ve yer verilen görüntüye göre Android 12'nin yeni bildirim sistemi iOS 14'ün bildirim sistemine benzer şekilde çalışacak. Bir uygulama kullanıcının panosuna erişim sağlamadan önce pano içeriğinin uygulamayla alakalı olup olmadığı kontrol edilecek. Verilerin alaka düzeyi yüksek ise uygulama panodan kopyalama yapabilecek. Kullanıcı her ne amaçla kopyalanırsa kopyalansın, panosundan bir kelime kopyaladığından haberdar olabilecek.

Android işletim sistemli akıllı telefon kullanıcıları, işletim sisteminin yeni sürümünde panodan bir şeyler kopyalandığında aşağıdaki gibi bir görüntü ile karşılaşacak.

XDA Developers, Google'ın bu değişikliğinin panoda saklanan ve hassas olma potansiyeli taşıyan bilgilerin güvende olmasını sağlamak için aldığı bir dizi güvenlik önleminin sonuncusu olduğuna dikkat çekti. Örneğin Google, kullanıcıların panosunu güvende tutmak için Android 10'da arka planda çalışan uygulamaların panoya erişimi kısıtlamıştı.

Bu, panoya erişebilecek uygulamaların sadece açık olan uygulamalardan oluştuğu anlamına gelir. Panonuza erişebilen tek uygulamanın o an kullandığınız uygulamanın olması, size özelliğin gereksiz olduğunu düşündürtebilir fakat kullandığınız uygulamaların çoğunun size panoya eriştiğine dair herhangi bir bildirim göstermediğini göz önünde bulunduracak olursak güvende kalmak açısından son derece önemli bir özellik olduğu görülebilir.

Hangi uygulamanın ne zaman panonuza eriştiğini bilmenin size ne kazandıracağınızı merak ediyorsanız iOS 14'e eklenen benzer bildirimleri hatırlayalım. Apple, iOS 14'e pano erişim bildirimi eklediğinde birçok uygulama sisteme yakalanmıştı.

Panolar bazen adres, telefon numarası, şifre gibi çok hassas bilgiler içerebildiğinden tehlike düzeyi oldukça yüksektir. Bu özelliğin Android'e de gelmesi kullanıcıların güvenliği için çok büyük öneme sahipti. Google'ın yeni özelliği sayesinde kullanıcıların bilgileri Android 12'de daha güvende olacak.