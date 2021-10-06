Android 12 Sürüm İsmi Belli Oldu

Android 10 sürümünden itibaren işletim sistemlerinde sürüm ismi kullanmayı bırakan Google, Android 12 ile birlikte eski geleneği devam ettirme kararı aldı. Bir süredir resmi olarak yayında olan ve yeni özellikleri bünyesinde barındıran Android 12'nin sürüm ismi belli oldu.

Android 12 Sürüm İsmi Nedir

Kısa bir süre önce XDA Forum üzerinde Android 12 sürümünün Snow Cone sürüm ismi ile adlandırılacağı iddia edilmişti ancak o zamandan bu yana konu hakkında herhangi bir açıklama görmemiştik. Şimdi, Google bünyesinde görev alan Dave Burke, attığı tweet ile bu iddiaları doğruladı. Başka bir deyişle Android 10 ve Android 11 sürümlerinde atlanan sürüm isimleri Android 12 ile geri döndü ve Android 12'nin sürüm ismi Snow Cone olarak belirlendi.

A cool background to celebrate the launch of Android Snow Cone!🍧 pic.twitter.com/J726PvPhVv — Dave Burke (@davey_burke) October 4, 2021

Android 12.1 Katlanabilir Telefonlara Odaklanacak!

Son dönemlerdeki sızıntılara göre Google, oldukça yakın bir dönemde katlanabilir telefon modeli ile kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor ve bu hazırlıkların bir kısmı da, işletim sisteminin katlanabilir telefonlara yönelik uyarlamasını içeriyor. Nitekim Android 12.1 sürümünün de direkt olarak bu yönde olması bekleniyor.

Bu, işletim sisteminin tamamen katlanabilir telefonlara yönelik bir arayüze geçeceği anlamına gelmiyor: Daha ziyade eğer uyumlu bir akıllı telefonunuz varsa, işletim sisteminin katlanabilir telefonlar için tasarlanmış özel arayüzünden faydalanabileceğiniz anlamına geliyor.

Hemen yukarıdaki görsel, bu arayüzün aşağı yukarı nasıl görüneceği konusunda bazı fikirleri bünyesinde barındırıyor. Google'ın katlanabilir telefon modelinin tıpkı Galaxy Z Fold 3 gibi yana doğru açılan bir tasarıma sahip olması beklendiği için, bu tasarımın da bu doğrultuda geliştirilmiş olması muhtemeldir.

Android 3.0 Honeycomb ile de geniş ekranlı cihazlara yönelik bir arayüz tasarımı oluşturan Google, o zamanlar 33'e 66 bölmelendirmesini tercih etmişti. Bu ekranın iki parçaya bölündüğünü ancak birinin X büyüklüğünde iken, diğerinin 2X büyüklüğünde olduğu anlamını taşıyor.

Şimdiki tasarım ise direkt olarak 50'ye 50 bölmelendirmesi üzerine kurulmuş gibi gözüküyor. Bu durumda ekranın iki eşit parçaya bölündüğünü söyleyebiliriz. Temel olarak bu, her iki ekranı da daha efektif kullanabilmek adına oldukça önemli bir kriter olarak öne çıkıyor.