Android 12 Sürüm İsmi Belli Oldu

Android 10 sürümünden itibaren işletim sistemlerinde sürüm ismi kullanmayı bırakan Google, Android 12 ile birlikte eski geleneği devam ettirme kararı aldı. Bir süredir resmi olarak yayında olan ve yeni özellikleri bünyesinde barındıran Android 12'nin sürüm ismi belli oldu.

Kısa bir süre önce XDA Forum üzerinde Android 12 sürümünün Snow Cone sürüm ismi ile adlandırılacağı iddia edilmişti ancak o zamandan bu yana konu hakkında herhangi bir açıklama görmemiştik. Şimdi, Google bünyesinde görev alan Dave Burke, attığı tweet ile bu iddiaları doğruladı. Başka bir deyişle Android 10 ve Android 11 sürümlerinde atlanan sürüm isimleri Android 12 ile geri döndü ve Android 12'nin sürüm ismi Snow Cone olarak belirlendi.

A cool background to celebrate the launch of Android Snow Cone!🍧 pic.twitter.com/J726PvPhVv