Android 12 Tasarımı Karşınızda: Neler Değişti?

Google'ın mobil cihazlara yönelik bir sonraki ana güncellemesi olan Android 12, beraberinde pek çok yeni özellik ile birlikte geliyor. Şirketin son birkaç yıldır standart bir çizgiye oturttuğu stok sürüm tasarımı da yeni sürümle birlikte değişecek olan detaylardan birisi. Peki Android 12 Tasarımı nasıl olacak? İlk örnekler, merak ettiğimiz detayları daha yakından inceleyebilmemize olanak sunuyor.

Android 12 Tasarımı Nasıl Olacak?

İlk kez Şubat 2021 tarihinde yayınlanan birinci parti Android 12 Geliştirici Ön İzleme Sürümü ile birlikte sistem genelindeki değişikliklerin bazılarını öğrenmiş olduk. Bu süreçte yenilikler ve değişiklikler kademeli olarak sunulacak olsa da, yeni sürümdeki tasarım değişikliklerine yönelik çeşitli detayları görmeye başladık.

Yukarıdaki görselin en solundaki görüntü ile başlarsak, yeniden tasarlanmış sanal ses kontrolcüsü ile karşılaşıyoruz. Kaydırıcı, önceki sürümlerin aksine daha kalın bir yapıda karşımıza çıkıyor ve sistem temasındaki renk ile birebir uyum sağlayacak şekilde geliyor. Yani sistemde kullandığınız birincil renk ne ise, sanal ses kaydırıcısındaki renk de o olacak.

Ortadaki görüntüye baktığımızda da yenilenmiş bildirim ve hızlı kontrol panelini görüyoruz. Bu panel daha basit bir hale getirilmiş gibi gözüküyor. En sağda ise arka plan uygulamaları ve çoklu görev ekranı yer alıyor. Burada da ufak değişiklikler görmemiz mümkün.

Android 12 ile birlikte arayüzde kapsamlı değişiklikler göreceğiz. Nitekim şirket çalışanlarının son dönemlerdeki en büyük arayüz değişimi üzerinde hazırlandıkları ifade ediliyor. Bu tasarım güncellemesi sadece ana ekranda, menüde, ayarlarda ve bildirim merkezinde değil, kilit açma ekranında ve kilit açma seçeneklerinde dahi kendisini gösterecek.

Android 12'nin yol takvimine göz attığımızda Şubat 2021'de Geliştirici Ön İzleme Sürümü'nün birinci partisinin yayınlandığını gördük. Mart 2021 ve Nisan 2021 tarihlerinde ise ikinci ve üçüncü parti yayınlandı. Bundan sonraki dönemde genel beta sürecine geçilecek ve muhtemelen Eylül 2021 gibi herkese açık bir şekilde kullanıma sunulacak.

Peki siz Android 12 hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni tasarım beklediğiniz detayları sunuyor mu yoksa beğenmediniz mi? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.