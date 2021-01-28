Android 12, Uygulama Tema Değiştirme Özelliği Alabilir

Android 12'nin uygulama tema değiştirme özelliğiyle beraber geleceği ortaya çıktı. Son aktarılan bilgilere göre Android 12 güncellemesini alacak akıllı telefonlar yalnızca kullanıcı arayüzünün ana rengini değiştirmekle sınırlı kalmayacak aynı zamanda seçtiği renkleri üçüncü taraf uygulamalarda da kullanabilecek. Android işletim sistemli akıllı telefon sahipleri söz konusu güncellemeden sonra temaların kullanılabileceği alan da genişleyecek.

Google Pixel cihazlarında tema işleyişi bugün oldukça basittir. Sistem açık ve koyu temalar arasında geçiş yapmanıza ve ayarlar menüsünde kullanıcı arayüzünün ana rengini değiştirmenize izin veriyor. 9to5Google’ın haberine göre Android 12’de bu temaların uygulanabileceği alan genişleyebilir.

Android 12’nin ayrıntılı tema seçeneğinin kullanılabileceği alan, uygulama geliştiricilerinin kullanıcılara markaları için seçtiği özel renkleri göstermek istediğinden ötürü büyük bir olasılıkla uygulamadan uygulamaya farklılık gösterecek ve her uygulamada seçtiğiniz renklerin ağırlıklı olmasının önüne geçecek. Başka bir şekilde ifade etmek gerekirse seçtiğiniz renkler Android sürümünü kullandığınız uygulamalara da hâkim olabilir fakat bunun olması için uygulama geliştiricisinin söz konusu özelliği desteklemesi gerekiyor.

Android 10 ve üstü sürümlerde uygulamalar sistemin açık mı yoksa koyu modda mı olduğunu tespit edebiliyor ve ona göre yanıt verebiliyor ancak uygulamanın karanlık modda mım yoksa açık modda mı kullanılacağı uygulamanın geliştiricisine bağlı olmaya devam ediyor. Uygulama geliştiricileri bazen koyu bir tema yerine gri veya koyu mavi bir tema seçebiliyor. Dolayısıyla uygulamanın karanlık moda geçmesine gerek kalmıyor.

Android 12’nin duvar kağıdınıza göre tema önerilerinde bulunacağı da bildirenler arasında yer alıyor. Bu, yeni bir duvar kağıdı seçtiğinizde sistemin kullanıcı arayüzünü sorunsuz bir hale getireceği anlamına geliyor.

Uygulama Tema Değiştirme Ne Zaman Gelecek?

9to5Google, Android 12’nin sızıntılarına dahil olan tema özelliklerinin yazılım geliştirme süreci boyunca değişebileceği konusunda uyarıyor. Google, özellikleri kullanıcılara sunup sunmama konusunda karar değişikliğine gidebilir. Google geçen yıllarda Android 11’in ilk erken sürümünü şubat ayının ortasında çıkarmıştı. Bu sebepte ötürü Android 12’nin erken bir sürümünü de birkaç hafta içinde görmemiz mümkün.

Siz Android 12’yle beraber gelecek olan tema özelliği hakkında neler düşünüyorsunuz? Özellikle ilgili görüşlerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.