Android 12 Yeni Özellikleri Sızdı: Baştan Aşağı Yenileniyor!

Android 12 yeni özellikleri ortaya çıktı. Google'ın Android 12 için düşündüğü yeni tasarım; tema desteği, yeni animasyon ve daha fazlasıyla sızdırıldı. 2014 yılındaki Malzeme Tasarımından sonra en büyük arayüz değişikliği yapacağı iddia edilen Google'ın, Android ekosistemini güçlendireceği düşünülüyor.

Google'ın yıllık I/O konferansından sadece bir gün uzaktayız, ancak bu Android 12'de çok büyük bir sızıntı için yeterli bir zamana sahip olduğumuzu gösteriyor. İlk sızıntılara göre teknoloji devi Google, Android'in kullanıcı arayüzünü yeniden tasarlamak istiyor ve Android'in yeni sürümünde daha güçlü gizlilik ve güvenliğe odaklanacak.

Front Page Tech isimli YouTube kanalı, Android 12'ye gelen üç büyük değişikliği özetleyen bir video yayınladı. Front Page Tech'in bahsettiği üç büyük değişiklik şunlara odaklanıyor.

Güzel yeni deneyim (yeni kullanıcı arayüzü)

Daha güçlü gizlilik ve güvenlik korumaları

Tüm cihazlarınız birlikte daha iyi çalışacak

Android 12 yeni özellikleri ortaya çıktı

Videoya göre Android 12; yeni klavye, yeni uygulama simgeleri ve yeni sistem arayüzü gibi tasarım alanında önemli değişiklikler alacak. Bu arayüzler, seçilen temaya göre görünümlerini değiştirecek. Aynı durum yenilenmiş Hızlı Ayarlar menüsü ve güncellenmiş ses kontrolleri için de geçerli.

Bunların tümü, temayı da destekleyen bir dizi yeni widget ile birleşecek. Kullanıcı arayüzünün tamamında, ekranın çok daha pürüzsüz görünmesini sağlayan ve daha akıcı bir arayüz izlenimi veren güncellenmiş animasyonlar da bulunuyor. Ayrıca Android 12, seçtiğiniz uygulamaların bildirimlerini gruplamanıza izin verecek.

Uzmanlara göre bu görsel değişiklik, Google'ın 2014 yılında Malzeme Tasarımı olarak adlandırdığı Android 5.0 Lollipop'u piyasaya sürmesinden bu yana Android işletim sisteminde yapılan en büyük güncelleme olarak kabul edilecek.

Tasarımsal yeniliklere ek olarak gizlilik ve güvenlik korumaları da yeni Android 12'de ön plana çıkacak. Şubat ayında yayınlanan bir rapor Google'ın, Apple'ın 'Uygulama Takip Şeffaflığı' özelliğine alternatif olacak bir güncelleme üzerinde çalıştığını iddia etmişti.

Google, bu güncellemeyle birlikte Android ekosistemini daha güçlü hale getirebilir. Hatta sızdırılan Android 12 reklam görselinde "tüm cihazlarınız birlikte daha iyi çalışıyor" şeklinde bir ifade var. Bu, artık akıllı ev ürünleri ve giyilebilir cihazlarla daha yakın entegrasyon olacağını gösteriyor.

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