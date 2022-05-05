Android 13'te APK Yüklemek Tarihe Karışıyor Olabilir

Android 13, APK yoluyla yüklenen ygulamalara yeni kısıtlamalar getirecek. Google'ın bu karardaki amacı uygulamaların ve oyunların APK olarak yüklenmesinin önüne geçmek değil. Google, kötü kişilerin bu sistemi kötüye kullanmaması ve cihazlarınıza kötü amaçlı yazılım enjekte etmemesi için uygulamaları dışarıdan yüklemeyi daha güvenli hâle getirmek istiyor.

Esper'in Kıdemli Editörü Mishaal Rahman'a göre Google, dışarıdan yüklenen uygulamaların Android 13 ile başlayan erişilebilirlik API'sini kullanmasına izin vermeyecek. Birçok Play Store ve üçüncü parti uygulama, yararlı özellikler sağlamak için erişilebilirlik API'sini kullanıyor. Örneğin Android cihazlarda bulunan Google ekran okuyucusu TalkBack, görme sorunu yaşayanlar adına ekrandaki içerikleri okumak için erişilebilirlik API'sini kullanıyor.

Bununla birlikte API, cihazınızın bir uygulamasını tam olarak kontrol ettiği için yanlış ellere geçtiğinde tehlikeli olabiliyor. Erişilebilirlik API'sini kullanan bir uygulama yüklediyseniz uygulamanın sizin adınıza "ekranı görüntüleme ve kontrol etme" ve "eylemleri görüntüleme ve gerçekleştirme" izinlerine sahip olacağı bir uyarıyla karşılaşacaksınız.

Google, Android Cihazların Güvenliğini Sağlamak İstiyor

Erişilebilirlik API'sının güçlü doğası nedeniyle Google yıllardır kullanımını kısıtlıyor. En son örnek, şirketin tüm çağrı kayıt uygulamalarının API'ye erişmesini kısıtlamak için Play Store politikalarını değiştirmesi olmuştu. Bu da çağrı kayıt uygulamalarının sonuna işaret ediyor. Geliştiricilerin Google'ın yeni politikalarına uymak için 11 Mayıs'a kadar zamanı var.

Yine de Android 13'ün kısıtlamaları biraz farklı. Google Play Store veya F-Droid gibi legal bir kaynaktan indirilen veya dışarıdan yüklenen uygulamaları hedeflemiyor. Android 13'ün mevcut kısıtlamaları yalnızca güvenilir olmayan kaynaklardan gelen kullanıcı tarafından elde edilen APK dosyalarını etkiliyor. Bunun nedeni ise tahmin edeceğiniz üzere bir uygulamanın kendisini iyi niyetli bir hizmet olarak gizleyebilmesi ve gizli kullanıcı verilerini çalmak için Erişilebilirlik API'sini kullanabilmesidir.

Google, Esper'e Android 13'ün kullanıcıların dışarıdan yüklenen bir uygulamaya erişilebilirlik izinleri vermesini engelleyebileceğini söyledi. Kısıtlama uygulandığında, hizmet gri olacak ve dokunulduğunda "güvenliğiniz için bu ayar şu anda kullanılamıyor" diyen bir uyarı penceresi açacak. Sistem, yükleme sırasında bir uygulamanın uygulama mağazasından mı yoksa başka bir kaynaktan mı geldiğini belirleyecek.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Android 13'te güvenlik adına böyle bir karar alınması doğru mu? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.