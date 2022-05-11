Android 13 Geliştirici Önizlemesi Bir Telefona Daha Geldi

Android 12 güncellemesi ilk geldiğinde sorunları nedeniyle kullanıcıları ikiye bölmüş olsa da artık OnePlus 10 Pro telefonunuzda Android 13 Geliştirici Önizlemesi'ni kullanabilirsiniz.

OnePlus 10 Pro için bu Android 13 Geliştirici Önizlemesi, önümüzdeki aylarda tam sürüm öncesinde uygulama uyumluluğunu geliştirmeye yardımcı olmayı amaçlayan bir tür geliştirici odaklı ilk derleme olacak şekilde ayarlandı. Resmî OnePlus forumlarında duyurulan, yakın zamanda piyasaya sürülen Pixel akıllı telefonlar için Android 13 Beta'sının aksine bu sürüm pek de kullanıcı dostu değil.

Orijinal duyuru gönderisinden net olarak anlaşılmasa da bu derlemenin en son Android 13 Beta 1'i temel almış olması bekleniyor. Bu sürümün ve Beta sürümünün önümüzdeki günlerde ve haftalarda daha fazla cihaza geleceği belirtiliyor.

Android 13 Geliştirici Önizlemesi Bazı Sorunları Beraberinde Getiriyor

OnePlus 10 Pro'nuzda Android 13 Geliştirici Önizlemesi'ni yüklemenin bazı riskleri mevcut. Hatalı veya sorunlu bir kurulum, cihazın kilitlenmesine neden olabilir. Bu geliştirici sürümüne geçtiğiniz takdirde tüm verileriniz silinecek bu nedenle ana telefonunuza yüklemeye çalışmanızı önermiyoruz. Aşağıdakiler de dâhil olmak üzere doğrudan OnePlus tarafından paylaşılan bir dizi bilinen sorun mevcut:

Geçiş esnasında tüm veriler silinecek

Sistem stabilitesi ve performansı ile ilgili bazı sorunlar

Shelf'e erişilemiyor

Dosyalarım'daki belgeler taşınamıyor

Bazı uygulamalar beklendiği gibi çalışmayabilir

ORoaming'in bazı özellikleri beklendiği gibi çalışmayabilir

Şimdilik bu geliştirici önizleme sürümünü alan başka bir cihazdan bahsedilmedi ancak Android'in en son sürümünü test etme seçeneğini elde etmek için daha geniş bir OnePlus donanım yelpazesi görmeyi umuyoruz. OnePlus 10 Pro'nuzda Android 13 Geliştirici Önizlemesi'ni deneme konusunda ısrarcıysanız en az 4 GB boş depolama alanınız ve %30 piliniz olduğundan emin olun.