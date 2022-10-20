Android 13 Go Edition Piyasaya Sürüldü: İşte Öne Çıkan Özellikleri

Google, düşük kaliteli akıllı telefonlar için Android'in daha hafif, daha az yoğun kaynaklı bir sürümü olan Android Go'yu ilk kez 2017'de başlatmıştı. Platform, yıllar içinde Android'in ana sürümüne uygun olarak güncellendi ve Google şimdi Android 13 Go Edition'ı duyurdu.

Adından da anlaşılacağı gibi Android 13 Go Edition, bir dizi Android 13 özelliği getiriyor. Birincisi, telefonunuzun sistem renkleri olarak kullanmak için bir duvar kağıdından renkleri çıkarma yeteneğiyle birlikte ilk kez Material You tasarım diline sahibiz. Tabii bu noktada kullanıcılar Android 13'ün orijinal sürümüne kıyasla 16'ya karşı seçim yapabilecekleri yalnızca 4 renk şemasıyla sınırlılar.

Google ayrıca bildirim izinleri ve uygulama başına dil kontrolleri gibi birkaç Android 13 özelliğini de Android Go'ya getiriyor.

Android 13 Go Edition Sistem Gereksinimleri de Artıyor

Android 13 Go Edition ayrıca Google Play sistem güncellemeleri sunarak önceki ana Android sürümlerine de yetişiyor. Bu, Google'ın tüm işletim sistemini güncellemeden yeni özellikler ve düzeltmeler sunmasına olanak tanıyor. Bu cihazlar çok işletim sistemi güncellemesi alma eğiliminde olmadığından bu özellikle önemli. Son olarak Google, Discover ana ekranını da ilk kez Android Go'ya getiriyor.

Android 13 Go Edition, daha katı minimum sistem gereksinimleriyle birlikte geliyor. Google, geçen ay bir geliştirici yayınında minimum RAM miktarını 1 GB'den 2 GB'a çıkardığını doğrulamıştı ve geçen ay güncellemenin 8 GB yerine 16 GB depolama gerektirdiği de ortaya çıktı.