2023'ten Önce Android 13 Güncellemesini Alacak Samsung Modelleri Belli Oldu

Samsung, son birkaç haftadır farklı bölgelerdeki birden fazla akıllı telefon için Android 13 tabanlı One UI 5.0 beta programını test ediyor ancak şirket, uygun cihazların listesini henüz açıklamadı ve kullanıma sunma planını güncellemedi.

Bunun öncesinde, 2023'ten önce Android'in en son sürümüne erişebilecek telefonların ayrıntılarını veren bir rapor ortaya çıktı. Gelin, One UI 5.0 kararlı güncellemesini ilk alacak olan Samsung telefonlarına bir göz atalım.

SamMobile tarafından hazırlanan bir rapora göre Samsung, 2022'nin sonuna kadar amiral gemisi akıllı telefonlarının iki neslini Android 13 tabanlı One UI 5.0 kararlı sürümüne güncelleyecek. Söz konusu ilk cihaz Galaxy A53'ten başkası değil. Bu doğruysa A53, amiral gemilerinin yanı sıra en son Android güncellemesini alan ilk A serisi telefon olacak.

Bunun dışında 2023'ten önce Android 13 kararlı güncellemesini alacağı söylenen Samsung telefonların listesi şu şekilde:

Android 13 Alacağı Açıklanan Samsung Telefonlar

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Flip 3

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S21 Ultra

Galaxy S22 Plus

Galaxy S21 Plus

Galaxy S22

Galaxy S21

Galaxy A53

Bu rapora göre Samsung'un güncelleme planı iyi görünse de aslında Oppo'nun gerisinde kalıyor. Samsung yine de daha uzun destek açısından tüm Android OEM'lerinin önünde. Şu anda 4 nesil Android güncellemesi ve 5 yıllık güvenlik güncellemesi sunan tek marka konumunda.