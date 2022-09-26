2023'ten Önce Android 13 Güncellemesini Alacak Samsung Modelleri Belli Oldu
Android 13'ün kararlı sürümünün yayınlanmasıyla birlikte Samsung telefonlarına güncellemeleri göndermeye başlıyor. İşte Android 13 alacak Samsung modelleri!
Samsung, son birkaç haftadır farklı bölgelerdeki birden fazla akıllı telefon için Android 13 tabanlı One UI 5.0 beta programını test ediyor ancak şirket, uygun cihazların listesini henüz açıklamadı ve kullanıma sunma planını güncellemedi.
Bunun öncesinde, 2023'ten önce Android'in en son sürümüne erişebilecek telefonların ayrıntılarını veren bir rapor ortaya çıktı. Gelin, One UI 5.0 kararlı güncellemesini ilk alacak olan Samsung telefonlarına bir göz atalım.
SamMobile tarafından hazırlanan bir rapora göre Samsung, 2022'nin sonuna kadar amiral gemisi akıllı telefonlarının iki neslini Android 13 tabanlı One UI 5.0 kararlı sürümüne güncelleyecek. Söz konusu ilk cihaz Galaxy A53'ten başkası değil. Bu doğruysa A53, amiral gemilerinin yanı sıra en son Android güncellemesini alan ilk A serisi telefon olacak.
Bunun dışında 2023'ten önce Android 13 kararlı güncellemesini alacağı söylenen Samsung telefonların listesi şu şekilde:
Android 13 Alacağı Açıklanan Samsung Telefonlar
- Galaxy Z Fold 4
- Galaxy Z Fold 3
- Galaxy Z Flip 4
- Galaxy Z Flip 3
- Galaxy S22 Ultra
- Galaxy S21 Ultra
- Galaxy S22 Plus
- Galaxy S21 Plus
- Galaxy S22
- Galaxy S21
- Galaxy A53
Bu rapora göre Samsung'un güncelleme planı iyi görünse de aslında Oppo'nun gerisinde kalıyor. Samsung yine de daha uzun destek açısından tüm Android OEM'lerinin önünde. Şu anda 4 nesil Android güncellemesi ve 5 yıllık güvenlik güncellemesi sunan tek marka konumunda.
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