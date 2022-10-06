Android 13 QPR1 Beta 2 Kullanıma Sunuldu: İşte Değişiklikler

Android 13 QPR1 Beta 2 bugün Pixel telefonlarda kullanıma sunuluyor ve özellikle medya oynatıcı için kullanıcı arayüzünde bazı değişiklikler var.

İlerleme çubuğunun kaydıracı artık bir daire değil ve bu sayede görsel görünümdeki tepki gören sperm benzeri şeklini kaybetmişe benziyor. Ayrıca stabilite olarak da çok daha kullanışlı bir hâl alıyor. Google'ın bu noktada Ağustos ayındaki kararlı lansmandan sonra bile görsel değişiklikler yapıyor olması şaşırtıcı.

Ayrıca Ayarlar uygulaması > Ses ve titreşim > Medya (veya aktif bir medya oynatıcıya uzun süre basmak) yeni bir "Medyayı kilit ekranında göster" ayarlarını ortaya çıkarıyor. Bu seçenek varsayılan olarak açık ancak devre dışı bırakmak, ses akışı sırasında müzik kutucuğunu gizlemenize ve daha fazla bildirim görmenize olanak tanıyor.

"Ses ve Titreşim" Ayarları da Değişti

İlgili başka bir değişiklikte, fiziksel olarak tuşlar üzerinden ses seviyesini ayarlamak artık alt sayfa olarak "Ses ve Titreşim"i açmıyor. Bunun yerine şimdi ortalanmış yeni bir kutucuk ekrana geliyor ve çok daha hoş gözüküyor.

Android 13 QPR1'in tüm bu medya oynatıcı değişiklikleri ile Aralık ayında daha da kararlı hâle gelmesi bekleniyor.