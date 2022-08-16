Android 13 Resmen Yayınlandı

Uzun zamandır Google cephesinden yeni Android güncellemesi hakkında haber gelmezken firma bugün güncellemeleri yayınladı. Şimdilik yalnızca Google Pixel telefonlara yayınlanan Android 13 yazılım güncellemesi, sene içinde Samsung, Asus, HMD Global, İQOO, Motorola, OnePlus, Oppo, Realme, Sharp, Sony, Tecno, vivo, Xiaomi ve diğer telefonlar için yayınlanacak.

Geçen sene Android 12'nin yayınlanması ekim ayına kadar gecikmişti. Bu sene erken davranan Google, yeni güncellemeleri öncelikle kendi telefonları için yayınladı. Peki Android 13 ile bizleri hangi yenilikler bekliyor?

Android 13 Yenilikleri

Android 13 ile birlikte gelen değişiklikler arasında görsel açıdan en dikkat çekeni üçüncü parti uygulamalara verilen tema motoru desteği olacak. Android 12 ile tanıştığımız yeni tema motoru, özellikle medya oynatıcı gibi ekran kapalıyken kullanılan uygulamalarda işlevsellik kazanıyordu. Güncellemelerle birlikte Material You temasının farklı uygulamaların temaları kullanılarak özelleştirilmiş bir versiyonu elde edilebiliyor.

Yeni gelen diğer özelliklerden biri de güvenlik üzerine olacak. Artık uygulamalar yalnızca bir dosya aktarımı için tüm medya ve belgelerinize ulaşamayacak. Ayrıca panoya kopyalanan bilgiler de belirlediğiniz bir zaman dilimden sonra otomatik olarak silinecek. Böylece önemli bilgiler sürekli olarak belirli bir konumda depolanmamış olacak. Android 13 ile Uzamsal Ses teknolojisini barındıran kulaklıklar kullanılabilecek. Düşük gecikmeli ve yüksek kaliteli ses imkanı sağlayan Bluetooth LE Audio'da yeni gelecek özellikler arasında yer alıyor.

Tabletlerde ise kalem kullanımında avuç içi dokunuş hatalarını engelleme, yeni bir göre çubuğu ve iyileştirilen bölünmüş ekran seçeneği bizleri bekliyor. Ayrıca üçüncü taraf kamera uygulamalarına HDR video desteği de gelecek.