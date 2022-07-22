Android 13 Tabanlı MIUI 14 Yolda: Peki İlk Hangi Telefona Gelecek?

Android 13'ün önümüzdeki ay, yani Ağustos 2022'de piyasaya sürülmesi bekleniyor. Xiaomi'nin de önümüzdeki aylarda Android 13 tabanlı MIUI 14 işletim sistemini telefonları için kullanıma sunmaya başlaması bekleniyor.

Bugünlerde Xiaomiui'den gelen yeni bir rapor, kod tabanındaki MIUI 14 adını ortaya çıkarırken, aynı zamanda Xiaomi 13 serisi akıllı telefonlarda kullanılabilirliğini de doğruladı.

MIUI 14 adı, aşağıdaki resimde görüldüğü gibi kod tabanında tespit edildi. Özetlemek gerekirse yukarıdaki kodun belirtilme nedeni, Nuwa kod adlı cihazda (Xiaomi 13) MIUI 14 veya üstü varsa kod arayüzde STK (SIM Araç Takımı) simgesini görüntüler. Basitçe söylemek gerekirse bu kod sistem uygulamasını MIUI 14 için kontrol ediyor.

MIUI 14'ün Xiaomi 13 ile Geleceği İddia Ediliyor

Rapor, MIUI 14'ün Ağustos ayında resmî olarak duyurulabileceğini ve muhtemelen Kasım ayında piyasaya sürülmesi beklenen "nuwa" ve "fuxi" akıllı telefonlarda kullanılacağını tahmin ediyor. Şimdiye kadar söylentiler, "nuwa" ve "fuxi"nin yaklaşmakta olan Xiaomi 13 serisi cihazların kod adları olduğunu gösteriyor. Xiaomi, Aralık 2021'de Xiaomi 12 serisinin lansmanı ile MIUI 13'ü kullanıma sunduğu için bu ihtimal oldukça ağır basıyor.

Rapor ayrıca Xiaomi'nin MIUI 14 kullanıcılara sunulduğunda Mi 10 akıllı telefon için yazılım desteğinin durdurulabileceğine de işaret ediyor ancak bu, geçen yıl MIUI 13 piyasaya çıktığında Xiaomi'nin Mi 9 için yazılım desteğini durdurması gerçeğine dayanan bir önseziden ibaret.