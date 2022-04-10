Kullanıcılar Android 13 Tabanlı One UI 5.0’a Beklenenden Erken Kavuşabilir

Samsung, Android 13 tabanlı One UI 5.0 güncellemesini geçtiğimiz seneye göre daha erken yayımlayabilir. Edinilen bilgilere göre; şirket, One UI 5.0 güncellemesinin 3-4 ay içerisinde açık beta testlerine başlamayı düşünüyor. Güney Koreli teknoloji devine yakın kaynaklar, sürümün Temmuz ayında geleceğini açıkladı.

Edinilen bilgilerden yola çıkılarak Samsung’un geçtiğimiz yılki programının önüne geçeceği görülüyor. Testler geçtiğimiz yıl Ağustos ayında başlamıştı. Bu kez ise yeni One UI 5.0 sürümü daha erken bir şekilde kullanıma sunulacak.

Önce Yeni Amiral Gemiler Yükseltilecek

Android 13 tabanlı One UI 5.0 güncellemesi her zaman olduğu gibi kademeli olarak dağıtılacak. Önce yeni amiral gemileri, sonra ise eski amiral gemileri yeni sürüme yükseltilecek. Güncelleme daha sonrasında yeni Galaxy A modelleri ve ardından diğer cihazlar için yayınlanacak.