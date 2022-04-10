Kullanıcılar Android 13 Tabanlı One UI 5.0’a Beklenenden Erken Kavuşabilir
Güney Koreli teknoloji şirketi Samsung, One UI 5.0’ın beta test programını Temmuz ayına kadar başlatmayı düşünüyor.
Samsung, Android 13 tabanlı One UI 5.0 güncellemesini geçtiğimiz seneye göre daha erken yayımlayabilir. Edinilen bilgilere göre; şirket, One UI 5.0 güncellemesinin 3-4 ay içerisinde açık beta testlerine başlamayı düşünüyor. Güney Koreli teknoloji devine yakın kaynaklar, sürümün Temmuz ayında geleceğini açıkladı.
Edinilen bilgilerden yola çıkılarak Samsung’un geçtiğimiz yılki programının önüne geçeceği görülüyor. Testler geçtiğimiz yıl Ağustos ayında başlamıştı. Bu kez ise yeni One UI 5.0 sürümü daha erken bir şekilde kullanıma sunulacak.
Önce Yeni Amiral Gemiler Yükseltilecek
Android 13 tabanlı One UI 5.0 güncellemesi her zaman olduğu gibi kademeli olarak dağıtılacak. Önce yeni amiral gemileri, sonra ise eski amiral gemileri yeni sürüme yükseltilecek. Güncelleme daha sonrasında yeni Galaxy A modelleri ve ardından diğer cihazlar için yayınlanacak.
One UI 4.1 Artık Samsung Galaxy Note 20 Serisinde de Kullanılabilir
Samsung, Galaxy S22 serisiyle birlikte One UI 4.1'i tanıttı ve artık Galaxy Note 20 de bu özelliğe sahip. Donanım yazılımının sürümü N98xFXXU3FVC5'tir (Note 20 ve Note 20 Ultra telefonların farklı sürümleri için farklı bir rakam gözükebilir) ve ayrıca Yazılım Güncellemesi altındaki Ayarlar menüsünde de mevcut olmalıdır.
YORUMLAR