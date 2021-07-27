Android 13 Tiramisu İsmiyle Telefonlarla Buluşacak

Android 13 Tiramusu ismine alışmaya başlayın: Google, yeni Android sürümünün kod adını Tiramisu olarak belirledi. Önümüzdeki yıl itibarıyla kullanılabilir olması beklenen yeni sürüm için kod adı belirleyen şirket, İtalya'nın en tanınmış tatlılarından bir tanesini isim olarak almış oldu.

Google, her yeni Android sürümü için bir kod ismi belirliyor. Gelenek haline getirdiği şekilde ise kod isimlerini tatlılardan seçiyor. Hatta şirket, Android 10 sürümüne kadar sadece bu tatlı isimlerini kullanıyordu. Hatırlarsanız Android Oreo, Android KitKat, Android Jelly Bean gibi isimlerle yeni sürümler çıkmıştı.

Android 10 sonrasında bu tarzında değişikliğe giden teknoloji devi, hem sayı hem de kod isim tarzını benimsemişti. Android 13 için beklenen sızıntı ise bugün yaşandı. Yeni Android sürümünün ismi, Google'da çalışan kimliği belirsiz bir çalışan tarafından medyaya aktarıldı.

Ama ondan önce yeni yeni telefonlarımızda görmeye başladığımız Android 12 özelliklerinin detaylarını ise bu adresten ya da aşağıdaki kutucuğa tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Android 13 Tiramisu İsmine Şimdiden Alışın

Aslında sızıntı çok bariz şekilde yeni Android sürümünün kodları arasına gizlenmişti. Google çalışanlarından bir tanesi XDA Developers isimli internet sitesinin editörlerinin dikkatini o tarafa çekti. Henüz erken geliştirme aşamasında olduğu tahmin edilen Android 13 için yayınlanan kodlar arasında şu ibare yer alıyordu: "Rename T to Tiramisu (T ismini Tiramisu olarak değiştir)"

Android he ne kadar Google yönetiminde gelişmeye ve değişmeye devam etse de aslında açık kaynak kodlu bir işletim sistemi. Yani isteyen herkes, Android'in kaynak kodlarına ulaşabiliyor ve istediği kod satırını okuyabiliyor. Yine Google, açık kaynak kodlu geliştirme süreçleri ile yeni sürümleri hazırlıyor. Yayınlanacak yenilikler, önce geliştiricilerin erişimine açılıyor. Ardından geliştiriciler, bireysel olarak yaptıkları katkılar ile yeni Android sürümüne destek oluyorlar.

Açık kaynak kodlu geliştirme sürecinde ise Google, birçok kaynak kodu çok önceden paylaşıyor. Haliyle bu kodlara iyice bakan biri, yeni Android sürümlerine olacak özellikleri görebiliyor. Özelliklerin yanı sıra bu gibi merak edilen bilgiler de kodların arasında yer alabiliyor.

Eski Android Tatlı İsimleri Nelerdi?