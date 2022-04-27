Android 13'ün İlk Beta Sürümü Çıktı

Google'ın merakla beklenen yeni işletim sistemi Android 13'ün ilk beta sürümü olan Android 13 Beta 1 nihayet çıktı.

Bugüne dek iki farklı geliştirici sürümü yayınlayan Google, Android 13 Beta 1 adıyla ilk kez herkesin Android 13'e erişmesini sağlıyor. Tabii bu noktada önemli bir etken var, şöyle ki Google bu sürümü kendi cihazları olan Google Pixel serisi için yayınladı. Diğer cihazlar özelinde yayınlanması muhtemelen biraz daha sürecek çünkü Android 13'ün kararlı sürümü yayınlanmadan önce Google dört farklı betayı kullanıma sunacak.

Android 13 ile Birlikte Medya İzinleri Detaylandırılıyor

Sürümün detaylarına gelirsek öncelikle en büyük değişikliklerden biri cihaz ve uygulamalar, izinler konusunda kullanıcıya karşı daha detaylı bilgi veriyor. Örneğin medya dosyalarına erişim gibi durumlarda uygulamalara özel üç farklı izin seçeneği karşımıza çıkıyor. Bunlar resimler ve fotoğraflar özelinde ayrı izin, videolar için ayrı izin ve sesler için ayrı izin şeklinde üçe ayrılıyor. Bu da dilediğiniz uygulamaya dilediğiniz kategoride izin vermenizi sağlayarak isteğiniz dışında size ait bir medya içeriğine karşı tarafın erişememesini sağlıyor.

Bunun yanı sıra anahar üreten uygulamalar bu yeni sürümle birlikte daha doğru ve daha detaylı hata bildirimleri sağlıyor.

Şimdilik daha somut değişiklikler için bir sonraki beta sürümlerini beklememiz gerekiyor.

Android 13 Beta 1 Nasıl Yüklenir?

Eğer Google Pixel serisi bir telefonunuz varsa Android 13 Beta'yı yüklemek istiyorsanız Android Beta Programı'na giderek cihazınızı kaydettirebilirsiniz. Son olarak bunun bir beta sürümü olduğunu, kararlı bir sürüm olmadığını ve bu nedenle kullanırken birçok farklı sorun ve hatayla karşılaşacağınızı unutmayın.

Peki siz Android 13 hakkında ne düşünüyorsunuz? Yeni Android sürümünden beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.