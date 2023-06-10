Android 14 Beta 3 Güncellemesi Geliyor: Pil Tasarrufunda Değişiklikler!

Android 14 Beta 3, Pil Tasarrufu özelliği etkinleştirildiğinde bir Android telefonun pil ömrünü uzatabilecek önemli bir özellik içeriyor.

Pil Tasarrufu'nu açmak için Ayarlar > Pil > Pil Tasarrufu'na gidip bu yeni özelliği açabileceksiniz. İlk fark edeceğiniz şey, pil ömründen tasarruf etmek için telefonun karanlık moda geçtiği olacak. Ayrıca telefonun enerji tüketimini azaltmak için bazı uygulamaların arka planda çalışması sınırlanıyor veya durduruluyor.

Pil Tasarrufu özelliğinin Android 14 Beta 3'te yaptığı yeni bir şey de duvar kağıdını karartmak. Eskiden duvar kağıdını karartmak için Aşırı Pil Tasarrufu özelliğini aktif etmeniz gerekiyordu. Artık Pil Tasarrufu açık olduğunda da bu gerçekleşecek.

Aşırı Pil Tasarrufu ile Standart Pil Tasarrufunda Değişiklikler

Duvar kağıdı soluklaştığında, koyu bir arka plan ve parlak uygulama simgeleriyle daha yüksek bir kontrast da oluşturuyor. Bu, ana ekranda belirli uygulamaları tespit etmeyi kolaylaştırıyor ve özellikle geceleri oldukça şık görünüyor.

Android 14 Beta 3'te fark edilen bir başka şey de Aşırı Pil Tasarrufu'nun artık ayrı bir listesinin olmaması ve artık Pil Tasarrufu sayfasının bir parçası olması. Aşırı Pil Tasarrufu ile daha da fazla özellik kapatılıyor ve yalnızca temel uygulamalar ve temel listeye eklediğiniz uygulamalar kullanılabiliyor.

Şimdilik Android 14 Beta 3'te bilinen başka bir değişiklik yok ancak yeni bilgiler ulaştıkça sizlere aktarmaya devam edeceğiz.