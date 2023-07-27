Android 14 Beta 4.1 Yayınlandı: İşte Güncelleme Detayları!

Google bir Android 14 beta sürümü daha yayınladı ve bu güncelleme, kararlı sürümden önce göreceğimiz son beta sürümü olabilir.

Şirket Android 14 beta 4.1'i UPB4.230623.007 güncelleme numarasıyla Reddit'te duyurdu. Güncellemenin sürüm notlarında çok sayıda hata düzeltmesi listeleniyor.

Android 14 Beta 4.1 Güncelleme Detayları

Şirketin belirttiği gibi beta 4.1 küçük bir güncellemeden ibaret. Pixel için Android Beta programına kayıtlı tüm uygun cihazlara yazılım için kablosuz bir güncelleme sunulacak. Bu, Pixel Fold ve Pixel Tablet dâhil olmak üzere Pixel 4a 5G'den sonra piyasaya sürülen her Pixel cihazını kapsıyor.

Google, Android 14 beta 4 güncellemesi için listelenen bazı bilinen sorunların hâlâ beta 4.1 için geçerli olduğunu söylüyor ancak bunların hepsinin kararlı Android 14 lansmanından önce giderilmesi gerekiyor.

Android 14 takvimine göre Google yazılımı Ağustos ayında piyasaya sürecek. Eğer hala beta sürümüne göz atmak istiyorsanız, Android beta testerlarından biri olmanız yeterli.