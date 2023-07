Android 14 Beta 4 Çıktı: İşte Yeni Özellikler!

Google, Android 14'ün kararlı sürümüne hazırlanırken şimdi de Android 14 Beta 4'ü yayınladı. Yeni sürüm çoğunlukla hata düzeltmeleri içeriyor ancak aynı zamanda kilit açmayı kolaylaştıracak önemli bir özellik de sunuyor.

Beta 4, ayarlarda altı veya daha fazla haneli doğru PIN kodunu tuşladığınızda telefonun kilidini otomatik olarak açan yeni bir "otomatik onaylama kilidi açma" özelliğine sahip.

Önceden PIN kodunu girdikten sonra onaylamak için enter tuşuna dokunmanız gerekiyordu. Google, ayarlar menüsünde otomatik kilit açmanın, işlemi onaylamaktan "daha az güvenli" bir yöntem olduğu konusunda uyarıyor.

Önceki beta sürümlerinde Zil Sesi ve Bildirim Sesi kaydırıcıları birbirine bağlıydı, bu nedenle seslerini birbirinden ayrı şekilde ayarlamanız oldukça zorlayıcıydı. Android araştırmacısı Mishaal Rahman'ın belirttiği üzere son güncellemede bu iki kontrol artık tamamen ayrı.

The “ring volume” and “notification volume” sliders are now completely separated in Android 14, with no way to merge them again. In older betas, the separation was controlled by a DeviceConfig flag, but that flag’s no longer in use. pic.twitter.com/iHJ8JLo73O