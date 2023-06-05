Android 14 Güncellemesini Alacak İlk Samsung Telefonu Belli Oldu!

Samsung, Android güncellemelerini sunma konusunda diğer modellere kıyasla oldukça başarılı. Google'ın Pixel telefonları en son Android işletim sistemi sürümlerini almak için ilk sırada yer alırken, Samsung'un telefonları hemen ardı sıra devam ediyor.

Öyle ki bir bakıma Samsung telefonlar Pixel'lerden daha fazla işletim sistemi yükseltmesi alıyor ve genellikle aylık güncellemeleri ilk alan telefonlar oluyor. Şimdi ise görünüşe göre Samsung, Android 14 tabanlı One UI 6'yı beklenenden de daha erken sunmayı planlıyor.

Samsung, One UI 5 beta programını Ağustos ayı başında başlattı ve Google'ın Android 13'ün kararlı sürümünü yayınlamasından yaklaşık iki ay sonra, Ekim ayı sonunda kararlı dağıtıma başladı. Şirket, Android 14 ile daha da hızlı olacağını söylemişti ve bu sözünü yerine getirme yolunda ilerliyor gibi görünüyor.

Android 14, Temmuz Ayında Galaxy S23 Serisine Geliyor

Geçtiğimiz ay, Samsung'un en iyi üç telefonu olan Galaxy S23 Ultra, Z Fold 4 ve Flip 4 için One UI 6'yı dâhili olarak Android 14 ile test ettiği bildirilmişti.

Şirket şimdi Galaxy S23 serisi için Android 14'ün beta sürümünü yayınlamaya hazır. İddialar doğru ise Samsung, ilk olarak Galaxy S23 için Temmuz ortasında ilk One UI 6 beta sürümünü kullanıma sunacak. Ayrıca kararlı sürümün Ekim ayında yayınlanacağı da gelen bilgiler arasında.

Android 14, arka plandaki uygulamaların daha az sıklıkta sonlandırılmaları için iyileştirilmiş kullanım, uygulamalar için kısmi ekran kaydı, açmaya gerek kalmadan uygulamalar arasında içerik taşıma yeteneği ve kilit ekranını özelleştirmek için daha fazla seçenek gibi birçok yeni özellik getirecek.