Uzmanlar Uyardı: Google Play'deki Bu Uygulamalara Dikkat!

Yapılan son Play Store analizi Android'de 240 adet reklam uygulaması keşfini ortaya çıkarıyor. Bu uygulamalar izinsizce reklam gösteriyorken, bugüne kadar 14 milyondan fazla indirilmiş durumda.

Google, uygulama dışı reklamlar gösterdiği ve bu tür izinsiz reklamlara karşı yeni tanıtılan bir Google politikasını ihlal ettiği için Play Store'dan 240'tan fazla Android uygulamasını kaldırdı.

Uygulama dışı reklamlar, bir uygulamanın normal kullanım zamanlarının dışında gösterilen mobil reklamlar olarak bilinir. Pop-up veya tam ekran reklamlar olarak görünebilirler ve kullanıcı mobil verisini olabildiğince tüketirler.

Android'de 240 adet reklam uygulaması tespit edildi

Reklam sahtekarlığı tespit firması White Ops'tan gelen bildiriye göre, kullanıcılara uygulama dışı reklam gösteren 240'tan fazla Android uygulaması keşfedildi. Uygulamalardaki reklamların, Google Play güvenlik duvarını aşmak için yasal uygulamalardan geliyormuş gibi göründüğü tespit edildi.

White Ops, bu gruba RainbowMix adını verdi ve ilk aktivite belirtilerini bu yılın Nisan ayı başında yakaladıklarını duyurdu. Reklam uygulamalarının birçoğu oyunla ilgiliydi (gerçek oyunların kopya isimleri). Kopya uygulamaların içerisinde reklam göstermekten sorumlu olan "com.timuz " olarak bilinen kötü amaçlı bir kod satırı yer alıyordu.

White Ops, 240'tan fazla uygulamanın yalnızca bu yıl 14 milyondan fazla indirme sayısına ulaştığını ve tüm operasyonun günde 15 milyondan fazla reklam gösterdiğini tespit etti.

Google tarafından kaldırıldığı için bu uygulamaları Play Store'dan indirme konusunda endişelenmenize gerek yok. Ancak daha önceden cihazınıza indirdiğinizi düşünüyorsanız, en kısa zamanda kaldırmak iyi bir fikir olacaktır. RainboxMix kampanyasının 240'tan fazla uygulamanın tam isimleri White Ops'un blog gönderisinde listelenmiş durumda.