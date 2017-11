Android 8.0 Oreo Bekleneni Veremiyor

Google tarafından Ağustos ayında tanıtılan ve geçtiğimiz ay itibarıyla dağıtımına başlanan Android 8.0'ın, açıklanan rapora göre pek de başarılı olamadığı görülüyor. Android kullanan akıllı telefonların sadece yüzde 0.3'lük kısmında bulunan Android Oreo'dan sonra yüzde 3 ile Android 7.1 geliyor.

Uzun süredir en büyük tartışma konularından biri olan "en iyi Android sürümü hangisi?" sorusu Google tarafından açıklanan rapora göre henüz cevaplanmamış gibi duruyor. Çünkü kullanıcıların her zaman en güncel Android'i kullanmasını öneren Google, Android One gibi anlaşmalar sayesinde şirketlerle erişim içerisinde. Ancak Google'ın en güncel iki Android sürümü 7.1 ve 8.0 şu an için en az kullanılan sürüm konumunda. En çok kullanılan Android versiyonu ise yüzde 30 ile 6.0 Marshmallow.

Henüz şirketler tarafından gerekli güncellemeler gelmediği için bu kadar az kullanılan Android Oreo; Google Pixel 2, Google Pixel 2 XL ve Sony Xperia XZ1 cihazlarına sunulmuş durumda. Ayrıca Google'ın Nexus cihazlarına da yakın tarihte gelecek olan Android Oreo, Samsung ve Huawei'nin amiral gemilerinde halihazırda bulunuyor. Aynı zamanda HTC ve Huawei şirketleri kısa bir süre içerisinde Android Oreo güncellemesini yayınlayacaklarını açıklamışlardı.

En çok kullanılan versiyon 6.0 Marshmallow yüzde 30 seviyesindeyken, onun hemen arkasında yüzde 27 ile Lollipop bulunuyor. Ayrıca KitKat yüzde 13.8 ve Jelly Bean de yüzde 6.2 paya sahip.