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  4. Android 8.1, Artık Kablosuz Ağların Hızını da Gösteriyor

Android 8.1, Artık Kablosuz Ağların Hızını da Gösteriyor

Erkan Calp
Erkan Calp Mobil
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Google, Android 8.1 Oreo güncellemesiyle kablosuz ağlara ilişkin yeni bir özellik sundu. Android telefon kullanıcıları artık kablosuz ağa bağlanmadan önce o ağın hız kalitesini görebilecek.

Son kullanıcılar Android 8.0 Oreo yazılım güncellemesini bekleyene dursun Google, Android platformunu hızla geliştirmeye devam ediyor. Android 8.1 ile getirilen son özellik, kablosuz ağlara ilişkin. Android 8.1 ve daha yeni sürüme sahip telefon kullanıcıları artık listelenen kablosuz ağlara bağlanmadan önce sinyal güçlerinin yanında hızlarını da görebilecek. Bağlanabilir kablosuz ağların hemen altında Yavaş (WiFi arama için ideal) Fena Değil (webde gezinme, sosyal medya, e-mail için ideal), Hızlı (video oynatma için ideal) ve Çok Hızlı (yüksek kalitede video izlemek için ideal) gibi ibareler çıkacak. Ağ hızını görmek istemeyen kullanıcılar "Ayarlar - Ağ ve İnternet - Kablosuz - Kablosuz Tercihleri - Gelişmiş  - Network Derecelendirme Sağlayıcısı - Yok" yolunu izleyerek bu özelliği kapatabilecek.

Herkese açık WiFi ağları için geçerli olacak bu özellik, Aralık ayında duyurulmuştu. Şimdi de Android Oreo 8.1 sürümüyle kullanıcılara sunuldu. Yalnız şu an için Pixel ve Pixel 2, Nexus 6P, Nexus 5X gibi Google’ın kendi telefonlarıyla sınırlı. Unutmadan, hız bilgileri korumalı ağlarda gösterilmeyecek.

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