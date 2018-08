Android 9 Pie (Go Edition) Özellikleri ve Çıkış Tarihi

Android 9 Pie final sürümünün yayınlanmasının ardından fazla geçmedi ki; Android 9 Pie (Go Edition) duyuruldu. Düşük donanımlı Android akıllı telefonlar için özel tasarlanan işletim sistemi Android 9.0 Pie Go Edition özellikleri ve ilk gelecek cihazlar haberimizde.

Geçtiğimiz haftalarda Google Pixel cihazlar için yayınlanan ve Google’ın anlaştığı birkaç üreticinin de dağıtmaya başladığı Android 9.0 Pie final sürümünün hemen ardından Android 9 Pie’ın özel bir sürümü olan Android 9.0 Go Edition duyuruldu. Android 9 Pie Go Edition’daki en büyük değişiklik; depolama alanının artırılması diyebiliriz. Önceki Android Go sürümleriyle karşılaştırıldığında kullanıcılara ek 500MB depolama alanı veriyor. Cihazda çok daha az yer kaplamasına ek olarak cihaz açılış süresinde iyileştirme yapılmış ve daha güvenli özellikler (verified boot dahil) ve Android 9.0 ile gördüğümüz, veri kullanımını takip etme imkanı veren Dashboard eklenmiş.

Aralarında Hindistan, Güney Afrika, Amerika, Nijerya, Brezilya’nında bulunduğu 120’den fazla ülkede 200’ün üzerinde Android Go Edition’lı cihaz olduğunu belirten Google, Android Pie Go Edition’lı ilk telefonların bu sonbaharda mağazalarda bulunabilir olacağını ekledi. Öte yandan yazılım noktasında da çalışma içerisinde olduklarını; Google Go, YouTube Go, Maps Go, Assistant Go Files Go ve diğer uygulamalara faydalı özellikler eklediklerini söyledi.

Android 9 Pie (Go Edition) Öne Çıkan Özellikleri: