Android Auto Arayüzü Yepyeni Özelliklerle Geliyor

Sürücülerin hayatını büyük ölçüde kolaylaştırmayı başaran Android Auto arayüzü, araç kullanırken pek de kullanışlı olmaması ile suçlanıyordu. Google bu konuda, uzun bir süredir çalışmalar yürütüyordu ve sonunda Android Auto için yepyeni özellikler sunma kararını verdi.

Android Auto, bazı sürücüler tarafından karmaşık bulunuyordu. Arayüzün sadeleşmesini isteyen kullanıcılar, bu sayede daha rahat bir araç kullanımı sağlayacaklarını düşünüyordu. Google, sürücülerin bu taleplerini görmezden gelmedi ve Android Auto arayüzünü çok daha sade bir tasarıma kavuşturdu.

Yeni Android Auto aynı anda birçok iş yapabiliyor

Normal şartlarda Android Auto üzerinden yalnızca tek bir uygulamayı açabiliyorsunuz. Ancak yenilenen arayüzü sayesinde, herhangi bir uygulamayı kullanırken aynı zamanda başka bir uygulamada da kontrol sağlayabiliyorsunuz.

Aracınızı kullanırken, aynı zamanda hem navigasyonu hem de müziklerinizi kontrol edebileceksiniz. Navigasyon açık olduğunda ekranın herhangi bir alt köşesinde, başka bir uygulamayı da açık bırakabilirsiniz. Böylece uygulamalara defalarca girip çıkma zahmetinden de kurtulmuş olacaksınız.

Google tarafından kazandırılan bir diğer önemli özellik de, artık Android Auto üzerinden “Hey Google” diyerek işlemlerinizi yapabileceksiniz. Böylece uygulamalarınızı çok daha pratik bir şekilde kullanma imkanınız ortaya çıkıyor.

Android Auto artık karanlık bir arayüze sahip. Bu da otomobillerde daha kolay bir kullanıma destek veriyor. Yeni arayüz yaz ayından sonra kullanıma sunulacak. Android Auto arayüzü üzerinde yapılan bu değişiklikler hakkındaki fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.