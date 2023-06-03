Android Benimseme Oranları Açıklandı: Zirvede Sürpriz Bir Sürüm Var!

Google'dan gelen son verilere göre Android 13 şu anda dünya genelindeki aktif cihazların yaklaşık %15'inde yüklü ancak Android 11 hâlâ en yaygın sürüm.

Google periyodik olarak, dünya genelinde Android çalıştıran çok sayıda cihaz hakkında istatistikler topluyor.

Belirli bir Android sürümünü veya daha yenisini çalıştıran cihazların listesini paylaşan Google, son yıllarda bu grafiği çok daha seyrek olarak, üç ayda bire yakın aralıklarla güncelliyor.

En Çok Kullanılan Android Sürümü Android 11

İki ölçüm arasındaki sınırlı süre göz önüne alındığında, sürüm payı şaşırtıcı olmayan bir şekilde çok fazla değişmedi. Bununla birlikte, Android 13 Nisan ayında %12,1'den Haziran ayında %14,7'ye yükselerek (beklenen) bir büyüme dönemi daha yaşadı.

Bu arada, Android 12, 11 ve 10'un her birinde hafif düşüşler görüldü. Küçülmeye rağmen Android 11, küresel cihazların %23,1'inde yüklü olarak pazar payında en üst sıradaki yerini korudu.

İlginç bir şekilde, Nisan ve Haziran ayları arasında büyüme gösteren diğer tek Android sürümü, %6,7'den %8,3'e yükselen Android Oreo olarak dikkat çekiyor.