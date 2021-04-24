Android Kullanıcılarına Büyük Siber Saldırı Düzenlendi!

Android işletim sistemli kullanan akıllı telefon kullanıcıları ile büyük siber saldırı tehdidi ile karşı karşıya kaldı. Human Security tarafından aktarılan bilgilere göre Android kullanıcıları 9'u Google Play Store'da bulunan 30'un biraz altında Android uygulaması ile Android kullanıcılarının kurban haline gelmesi sağlanıyor.

Android Kullanıcılarının Başı Büyük Siber Saldırı ile Dertte

Android uygulamalarının kullanıcılara kötü amaçlı yazılım yükletmek için kullanılması veya siber dolandırıcılar tarafından kullanıcıları dolandırmak için bir araç kullanılması muhtemelen hiçbir Android kullanıcısı için alışılmadık bir durum değildir.

Kötü amaçlı Android uygulamaların Android kullanıcılarının başına açacağı sorunların oldukça yıkıcı olabileceğinden kullanıcıların indirdiği uygulamalara karşı oldukça dikkatli olması gerekiyor fakat kullanıcı her ne kadar uygulamalara karşı dikkatli yaklaşsa da kötü amaçlı yazılımlar bazen o kadar iyi gizleniyor ki kullanıcı zararlı yazılım indirdiğinin farkına bile varamıyor.

Bu tür uygulamaların sayısı her geçen gün artıyor ve geçen günlerde aralarına bir yenisi daha eklendi. Human Security'nin paylaştığı bilgilere göre 1 milyondan fazla kullanıcının etkilendiği bir kötü amaçlı yazılım saldırısı gerçekleşti. Saldırıdan etkilenen kullanıcı sayısına bakılırsa bu zamana kadar yapılan en büyük saldırılardan bir tanesi olarak kabul edilebilir.

Bu saldırılar genellikle yüz milyonlarca reklam oluşturmak için kullanılıyor. Bu reklamlar sayesinde siber suçlular da kullanıcılardan haksız kazanç elde edebiliyor. Reklam sağlayıcıları ise reklam görünümlerinin gerçek kullanıcılar tarafından görüntülenip görüntülenmediğini belirleyemiyor.

Bu tür siber dolandırıcılıklar, Android'in gerçekten güvenli bir platform olarak kabul edilebilmesi için düzeltilmesi gereken birçok güvenlik sorunun olduğunu açık bir şekilde ortaya koyuyor. Android özelliklerinin çoğunun açık kaynaklı olması, siber suçluların bunlardan faydalanmasını kolaylaştırıyor ve bu da bu tür saldırı faaliyetlerinin gittikçe artmasına ve kullanıcıların mağdur olmasına neden oluyor.

Saldırının gerçekleştirilebilmesi için 9'u Google Play Store'da bulunan 20'nin üzerinde Android uygulaması kullanıldı. Saldırıyı gerçekleştirmek kullanılan birkaç uygulama ve bu uygulamaların indirme sayıları şu şekilde: