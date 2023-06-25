Android Cihazlar da Acil Arama Sorunuyla Karşı Karşıya

Google, Android işletim sisteminde meydana gelen ve sosyal hayatı doğrudan etkileyen bir sorun ile uğraşıyor. Acil arama sorunu, adıyla bilinen SOS özelliği iPhone'lardan sonra android cihazlarında da sorun olmaya başladı.

Apple, cihazlarında kullanıcıların herhangi bir olumsuzlukla karşılaşması durumunda kullanacağı otomatik yardım uygulaması kullanıyor. Bu uygulama her ne kadar faydalı gözükse de olumsuz durumlara sebep olabiliyor. Bu uygulamanın benzerini kullanan android, geçtiğimiz haftalarda birkaç telefonda ihtiyaç duyulmayan bir telefon aramasıyla karşılaştığını belirtti.

Acil Arama Sorunu Alarm Veriyor

İngiltere Ulusal Polis Şefleri Konseyi cuma günü yaptığı açıklamada, Android'in cihazların güç düğmesine beş veya daha fazla basılarak 999'u araması için yeni bir SOS acil durum işlevi eklediğini söyledi. Uygulamanın kullanıldığı Devon ve Cornwall bölgesi polisi, pazar günü akşam 7 ile gece yarısı arasında 169 sessiz 999 çağrı aldı. Başa çıkmak için 20 dakikaya ihtiyaç duyan her sessiz aramayla, boşa harcanan zaman hızla artabilir.

Avrupa Acil Durum Numarası Derneği, haziran ayının başında Android cihazlardan kaynaklanan otomatik yanlış aramalarda artış yaşandığını ve önlem alınması gerektiğini duyurdu. Bununla birlikte, NPCC bunun "yeni" bir özellik olduğundan bahsetse de özellik 2021'de tanıtılan Android 12'de kullanıma sunulmuştu.

Yaklaşık iki yıldır Android'de kullanılabiliyor olsa da, mobil üreticilerinin Android güncellemelerini parçalı bir şekilde yayınlaması nedeniyle artık bir sorun haline geldi. Özelliğin tanıtımı ile Android akıllı telefonlarda kullanılabilir olma süresi arasındaki gecikme "yeni" ancak eski özelliğin günümüzde sorun haline gelmesine neden olabilir.