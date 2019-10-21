Android Cihazlarda 'Kendini Gizleyen Virüs' Tehlikesi

Google’ın mobil işletim sistemi olan Android tüm dünyada oldukça yaygın bir şekilde kullanılıyor. Ancak bu yaygınlık ve popülerlik beraberinde bazı tehlikeleri de getiriyor. Sık sık virüs saldırılarına maruz kalan Android şimdilerde yeni bir virüs çeşidiyle karşı karşıya.

Sophos bünyesinde çalışan güvenlik araştırmacıları, Android'te kendini gizleyen yeni bir virüs keşfetti. En az 15 uygulamada bulunduğu belirlenen virüs, kullanıcılar tarafından farkedilmemek için farklı yöntemler uyguluyor.

Bu virüse sahip olan Android uygulamalarından biri açıldığında, cihaz ile uyumlu olmadığını söyleyen bir hata mesajı gösterilip kapatılıyor ve kullanıcı Google Play Store’a yönlendiriliyor. Bu şekilde dikkat dağıtan virüs bu sırada kendi ikonunu gizliyor ve kullanıcı tarafından fark edilmiyor.

İsimleri ve İkonları Taklit Ediyor

Yine aynı virüsün bir başka versiyonu ise adını Android ekosistemindeki uygulamalara benzeterek gizlenmeye çalışıyor. Söz konusu virüs, Google Play Store, Yedekleme Hizmeti ve Android Servisi gibi sahte isimler kullanıyor ve hatta sistem servislerinin ikonlarını da kopyalayarak taklit ediyor. Böylece kullanıcıların bu virüsü fark etmesi çok daha zor hale geliyor.

1.5 Milyondan Fazla İndirilmiş

Bu virüsü barındırdığı tespit edilen uygulamalar an itibariyle Google Play Store’dan kaldırılmış durumda. Fakat söz konusu uygulamaların 1.5 milyondan fazla kişi tarafından indirilmiş olması, birçok kullanıcının hala bu uygulamaları kullanıyor olabileceği anlamına geliyor ve birçok kişi için tehlikenin devam ettiğini gösteriyor.