Android'de Güvenlik Açığı Bulan Adama Dev Ödül

Bir süre önce ABDli şirket Google tarafından başlatılan ve kullanıcılara yüklü ödemeler sunan Android Güvenlik Ödülleri, Çinli bir kullanıcıyı zengin etti. Android telefonunu kurcalarken rastgele bir şekilde gözüne takılan ve sadece 60 saniyede telefonun hacklenmesine sebep olan güvenlik açığını bulan Çinli araştırmacı, Google'dan dev bir ödül kapmayı başardı.

Büyük şirketlerin kullanıcılarına sağladığı güvenlik ödüllerine kısa bir süre önce Google da katılmıştı. Apple, Microsoft gibi dev şirketlerden sonra Android'in güvenlik zafiyetlerini bulan kullanıcılarına ödül veren Google, geçtiğimiz günlerde Çinli bir kullanıcısına yüklü bir ödemede bulundu. Gong Guang isimli güvenlik araştırmacısı tarafından bulunan açık, Google'a bildirilikten sonra hızla çözüme kavuştu. Ayrıca Google, Çinli adama güvenlik zafiyetinden dolayı 112.500 dolar ödeme yaptı.

112 bin dolar ödemeden dolayı 'Android Güvenlik Programı' çerçevesinde en yüksek miktarda ödeme alan güvenlik araştırmacısı Gong Guang, bulduğu güvenlik açığının öneminden de bahsetti. Bu açık sayesinde sadece 60 saniye içerisinde hacklenebilen Android cihazı, kullanıcılarının tüm bilgilerinin sızdırılmasına yol açıyordu.

Çinli araştırmacı, aldığı ödül sonrasında Google'a teşekkür etti ve Google bu açıktan sonra para ödüllerini arttırdı. Artık Google, kernel zafiyetleri için 30 bin dolar yerine 150 bin dolar ve uzaktan kod çalıştırma zafiyetleri için ise 50 bin dolar verine 200 bin dolar ödül verecek.