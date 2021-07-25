Android Deprem Uyarı Sistemi Filipinler'de Binlerce Hayatı Kurtardı

Android Deprem Uyarı Sistemi Filipinler'de onlarca insanın hayatını kurtarmış olabilir. Android kullanıcıları, geçtiğimiz günün erken saatlerinde meydana gelen 6.7 büyüklüğündeki depremde erken uyarı aldı. Birçok Filipin vatandaşı Google'dan uyarı aldığını söylüyor.

Geçen ay Google, Android Deprem Uyarı Sistemini önümüzdeki yıl düzenlenecek olan küresel bir lansman öncesinde yedi ülkeye sunmuştu. Filipinler, deprem uyarılarının etkin olduğu yerlerden biridir ve dün Android kullanıcıları Google'ın yaptığı uyarıdan yararlandı.

ABD Jeolojik Araştırma Kurumuna göre, geçtiğimiz günün erken saatlerinde Filipinler'in Tingloy kentinde 6.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Reuters, sallanmanın neredeyse bir dakika sürdüğünü ve bazılarını uykudan uyandırdığını bildirdi.

Filipinler'deki pek çok Android kullanıcısı, Googe'ın Android Deprem Uyarı Sistemi sayesinde uyandı ve sarsıntıdan birkaç saniye önce yaklaşan depremden haberdar oldu. Sistemin başarısı geçtiğimiz günden bu yana sosyal medyada konuşulmaya başlandı ve birçok Android kullanıcısı Google uyarısı sayesinde deprem öncesinde uykusundan uyandığını dile getirdi.

Another earthquake tweet here:



Im super amazed with how on point the phone emergency notif on Android earthquake alert system is.



Literally heard the notif. Read it and 10 seconds later i feel it #EarthquakePH pic.twitter.com/v2ZhbaekmZ — 🍣Ian m.🍱 (@ianmeji_) July 23, 2021

Android Deprem Uyarı Sistemi Filipinler'de nasıl çalıştı?

Google, yaygın olarak bulunan teknoloji ve sensörleri kullanarak "dünyanın en büyük deprem algılama ağını" oluşturmak istiyor. Çünkü geleneksel bir yer sismometresi ağı kurmak (Kaliforniya ve ABD Batı Kıyısı'nda olduğu gibi) her zaman mümkün değil. Bu tür sistemler mevcutsa Android cihazlar devlet tarafından sağlanan bu uyarıları gösterebiliyor.

Uyarı sistemi, ilk P dalgasını algılamak için cihazın ivmeölçerini kullanarak çalışıyor. Ardından telefonunuz, Google'ın deprem algılama sunucusuna posta kodu veya sokak adresi içermeyen, şehir düzeyinde bir konum gönderiyor. Raporlar; yüksek sesli bir bildirim gönderilmeden önce doğrulanıyor. Daha yıkıcı olan S dalgası gelmeden birkaç saniye önce telefona bildirim gönderiliyor.

Şu anda ülkemizde aktif olmayan bu sistemin gelecek yıl küresel olarak tanıtılacağını hatırlatalım. Android Deprem Uyarı Sistemi cihazlarda otomatik olarak etkinleştirilir, ancak kullanıcılar Ayarlar uygulamasına giderek (Konum > Gelişmiş > Deprem Uyarıları) sistemden vazgeçebilir.

Google, Nisan ayında iki ülkede yayına girmeden önce sistemi 2020 yılının Ağustos ayında duyurdu. Önümüzdeki yıl içinde Google Play hizmetlerini çalıştıran Android cihazların yaygın olarak bulunduğu yerlerde küresel olarak kullanıma sunulacak. Şirket, deprem riskinin yüksek olduğu ülkelerde faaliyete başlamak istiyor.