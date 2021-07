Android Deprem Uyarı Sistemi Filipinler'de Binlerce Hayatı Kurtardı

Android Deprem Uyarı Sistemi Filipinler'de onlarca insanın hayatını kurtarmış olabilir. Android kullanıcıları, geçtiğimiz günün erken saatlerinde meydana gelen 6.7 büyüklüğündeki depremde erken uyarı aldı. Birçok Filipin vatandaşı Google'dan uyarı aldığını söylüyor.

Geçen ay Google, Android Deprem Uyarı Sistemini önümüzdeki yıl düzenlenecek olan küresel bir lansman öncesinde yedi ülkeye sunmuştu. Filipinler, deprem uyarılarının etkin olduğu yerlerden biridir ve dün Android kullanıcıları Google'ın yaptığı uyarıdan yararlandı.

ABD Jeolojik Araştırma Kurumuna göre, geçtiğimiz günün erken saatlerinde Filipinler'in Tingloy kentinde 6.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Reuters, sallanmanın neredeyse bir dakika sürdüğünü ve bazılarını uykudan uyandırdığını bildirdi.

Filipinler'deki pek çok Android kullanıcısı, Googe'ın Android Deprem Uyarı Sistemi sayesinde uyandı ve sarsıntıdan birkaç saniye önce yaklaşan depremden haberdar oldu. Sistemin başarısı geçtiğimiz günden bu yana sosyal medyada konuşulmaya başlandı ve birçok Android kullanıcısı Google uyarısı sayesinde deprem öncesinde uykusundan uyandığını dile getirdi.

Another earthquake tweet here:



Im super amazed with how on point the phone emergency notif on Android earthquake alert system is.



Literally heard the notif. Read it and 10 seconds later i feel it #EarthquakePH pic.twitter.com/v2ZhbaekmZ