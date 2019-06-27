Android'e Özel Mozilla Tarayıcısı Ne Zaman Çıkacak?

Dünyanın en popüler tarayıcılarından bir tanesi olarak bilinen Mozilla Android’e özel olarak çıkacak. Android cihazlar için Firefox ismini alacak olan bu tarayıcı, birbirinden farklı yeni özelliklere de kavuşuyor. İşte haberimizin detayları ve Android için Mozilla tarayıcısının çıkış tarihi.

Mozilla benzeri tarayıcılardan olan Opera gibi sistemler, büyük teknoloji şirketleri ile yarıştığı için sürekli olarak güncelleme yapmak zorunda. Opera kendi güncellemelerini yaparken, Mozilla ise şu anda gözünü Android cihazlara dikti. Öncelikli olarak Mozilla kendi tarayıcısının motorunu değiştirdi ve bu sayede Chrome gibi yazılımlarla yarışabilecek konuma ulaştı.

Android’e özel Mozilla tarayıcısı sonbaharda çıkıyor

Mozilla Preview olarak adlandırılacak bu yeni sistem, son derece sade olacak. Basit bir başlangıç ekranı ve sade bir navigasyon çubuğunun bulunduğu tarayıcıda, URL menülerinden paylaş ve kaydet seçenekleri de bulunuyor.

İnsanların tecrübelerini göz önünden bulunduran Mozilla, gizliliği son derece önemsiyor. Gizliliği koruyabilmek için sizlerin izlenme koruması gibi sistemleri devreye koymanızı da sağlıyor. İzleme koruması sayesinde, rahatsız edici reklamlar ve izleyiciler engellenmiş oluyor.

Mozilla'nın bu yeni versiyonunda, dikkat çeken diğer özellik ise koleksiyonlar bölümü oldu. Burada diğer birçok internet sayfasına da rahatlıkla erişim sağlayabiliyorsunuz. Sizler için daha önceden girmiş olduğunuz siteler kategori olarak ekleniyor.

Mozilla tarayıcısı tüm bu koşullar değerlendirildiğinde, son derece gizli ve minimalist bir tarz yaratmaya çalışıyor diyebiliriz. Yeni tarayıcı sonbaharda gelecek ve bu tarayıcıyı kullanmaya başladığınızda fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere mutlaka iletin.